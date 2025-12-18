Christian Petersen: qué se sabe sobre los estudios toxicológicos mencionados por medios locales

La salud del chef Christian Petersen continúa generando preocupación. El cocinero permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haber sufrido una descompensación durante una excursión en el Sur del país. Según se informó en el programa Puro Show (El Trece), el cuadro no presenta mejoras y por ese motivo no pudo ser trasladado a Buenos Aires, una posibilidad que se evaluaba en los últimos días.

El conductor del ciclo explicó que el dato que más inquieta a la familia —que se encuentra acompañándolo en el Sur— es que Petersen presenta una falla multiorgánica, lo que complejiza su estado general. “Está delicado”, remarcó la periodista Nancy Duré al referirse a la situación del chef.

Cómo fue el episodio durante la excursión

Christian Petersen se descompensó mientras participaba de una excursión de ascenso al volcán Lanín, en el Parque Nacional Lanín. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el episodio ocurrió la semana pasada y el chef permanece internado desde el viernes, con pronóstico reservado.

“El guía advirtió que un integrante del grupo no estaba en buenas condiciones físicas y por ese motivo alertó inmediatamente al guardaparques solicitando asistencia. Ante esto se desplegó un operativo de rescate: el chef fue descendido de la montaña, sedado y trasladado al hospital de Junín de los Andes”, leyó al aire Matías Vázquez.

Luego de una primera atención, Petersen fue derivado al Hospital Ramón Carrillo, donde quedó internado en terapia intensiva para una atención de mayor complejidad.

El cuadro médico

Según se informó en el programa, el chef presentó un brote de fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón, que requiere monitoreo constante y control médico estricto, especialmente en contextos de esfuerzo físico y altura.

Versiones no confirmadas

Durante el mismo ciclo televisivo, Vázquez agregó que, si bien no existe confirmación oficial, trascendió que las pruebas toxicológicas habrían arrojado resultados positivos, un dato que hasta el momento no fue ratificado por fuentes médicas y que se apoya únicamente en versiones difundidas por medios locales.

Por ahora, el foco está puesto en la evolución clínica de Christian Petersen, quien continúa bajo cuidados intensivos, acompañado por su entorno más cercano, mientras se aguardan nuevos partes médicos oficiales.

