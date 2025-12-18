Volcán Lanín: detalles del exigente ascenso que enfrentó Christian Petersen

El reciente episodio de salud del reconocido chef Christian Petersen puso el foco en uno de los colosos más admirados de la Cordillera de los Andes: el Volcán Lanín, en la zona de San Martín de los Andes.

Con su característica forma cónica que sobresale de la cadena montañosa, este gigante es un objetivo aspiracional para montañistas y entusiastas del trekking, como sería el caso de Christian Petersen, aunque los especialistas advierten que su belleza es proporcional al respeto que impone.

Cómo es el ascenso al Volcán Lanín: una geografía impactante pero «cruda»

El Volcán Lanín es la montaña más alta de la zona, ubicada cerca de Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Su ascenso se realiza habitualmente por la cara norte, partiendo desde la base en la seccional Río Turbio del Parque Nacional Lanín.

A pesar de su popularidad, el ambiente es definido por los expertos como «muy crudo». Debido a su altura y ubicación, el clima puede transformarse en cuestión de minutos, presentando terrenos nevados o helados incluso en pleno verano. Por esta razón, el uso de guías habilitados y equipamiento específico es una norma innegociable para la seguridad de los expedicionarios.

Cómo es el ascenso al Volcán Lanín: ¿qué tan exigente es la subida?

El ascenso al Volcán Lanín no es apto para principiantes sin preparación. Se trata de una actividad calificada como EXIGENTE, que demanda un intenso esfuerzo físico y un nivel de exposición medio. Los montañistas deben enfrentar:

Terreno irregular : combinación de pendientes con acarreo rocoso y tránsito sobre superficies nevadas o heladas.

: combinación de pendientes con acarreo rocoso y tránsito sobre superficies nevadas o heladas. Carga de peso : cada pasajero debe cargar una mochila de entre 12 y 15 kg, que incluye equipo personal y técnico.

: cada pasajero debe cargar una mochila de entre 12 y 15 kg, que incluye equipo personal y técnico. Altitud técnica: el primer día culmina en la zona de refugios o domos a 2.315 metros de altura. La jornada de cumbre suele comenzar en la madrugada, utilizando linternas frontales y grampones para superar la dureza de la nieve matutina.

Cómo es el ascenso al Volcán Lanín: la hoja de ruta hacia la cumbre

Para quienes logran superar el desafío físico, el programa de ascenso se divide en dos etapas críticas:

Día 1: El camino a los domos. El sendero atraviesa bosques y morenas volcánicas hasta llegar a la zona de pernocte. En esta instancia, la hidratación y el descanso son vitales para lo que sigue. Día 2: El asalto final. Se asciende por pendientes nevadas hasta alcanzar el «Plató de los 3.000 msnm». Desde allí, se encara la Canaleta del Silencio, una línea directa hacia la cumbre.

Desde la cima, la recompensa es una de las postales más imponentes del continente: al sur, los lagos Huechulafquen y Paimún junto al cerro Tronador; al norte, los lagos Tromen y Quillén; y hacia el oeste, el volcán Villarrica en territorio chileno.

Cómo es el ascenso al Volcán Lanín: requisitos indispensables

Dada la exigencia del Lanín, los prestadores de servicios y organismos oficiales enfatizan que solo deben intentar el ascenso personas con buena salud y un entrenamiento previo muy riguroso. Se recomienda un trabajo de resistencia aeróbica (trote o ciclismo al menos tres veces por semana) y fortificación de grupos musculares en gimnasio.

Como regla de oro, y tal como lo demuestran los protocolos de seguridad activados recientemente, toda expedición debe contar con seguro de accidentes personales y, fundamentalmente, una consulta médica previa para certificar que el organismo está apto para el esfuerzo extremo que esta montaña demanda.