Estado de salud de Christian Petersen: comunicado oficial y pronóstico crítico

Ante la creciente preocupación pública y la circulación de versiones cruzadas en plataformas digitales, autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y del Hospital Dr. Ramón Carrillo difundieron el primer comunicado oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen.

Christian Petersen, el reconocido cocinero de 55 años, se encuentra bajo cuidados críticos desde el pasado viernes, tras ser rescatado de urgencia en el volcán Lanín. La comunicación oficial.

Christian Petersen: estado crítico y falla multiorgánica

De acuerdo con el documento institucional presentado por el Ministerio de Salud de Neuquén, Christian Petersen ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Ramón Carrillo luego de ser derivado desde el Hospital de Junín de los Andes, donde recibió las primeras atenciones tras su descompensación en la montaña.

El informe médico actual detalla que su estado es reservado y que el paciente atraviesa un cuadro de falla multiorgánica. Esta condición implica un compromiso sistémico que requiere monitoreo constante y soporte vital por parte del equipo especializado del hospital de Neuquén.

Comunicado oficial del Ministerio de Salud de Neuquén sobre el estado de Christian Petersen.-

Christian Petersen en estado crítico: advertencia sobre la desinformación en redes sociales

En un apartado titulado como «aclaración importante«, las autoridades de salud fueron enfáticas al señalar que el Hospital no había emitido ningún parte médico oficial previo a este comunicado.

Esta aclaración busca desestimar cualquier dato sensible o alarmista que haya circulado fuera de los canales institucionales. «Cualquier información circulante en redes sociales no proviene de fuentes oficiales«, reza el comunicado, subrayando que el Ministerio de Salud y el propio Hospital serán las únicas vías autorizadas para actualizar la evolución del paciente.

Christian Petersen en estado crítico: pedido de privacidad para la familia

Finalmente, las instituciones intervinientes solicitaron a la comunidad y a los medios de comunicación respetar la privacidad de Christian Petersen y su familia en este delicado momento. La esposa del chef y sus hijos permanecen en la localidad neuquina a la espera de una evolución favorable de los parámetros clínicos.

El sector gastronómico, representado por colegas y señales como ElGourmet, ha manifestado su apoyo incondicional a través de mensajes que resaltan la fortaleza del chef ante este desafío de salud.