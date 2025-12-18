Cómo fue la descompensación de Christian Petersen y cómo fue el operativo de rescate

La delicada situación de salud del chef Christian Petersen se conoció públicamente este fin de semana y generó una fuerte conmoción en el ambiente gastronómico y televisivo. La noticia fue difundida inicialmente por Pía Shaw en el programa A la Barbarossa (Telefe), cuando leyó al aire información del periodista Fernando Ciuffoliti, del medio local Realidad Sanmartinense.

“Lucha por su vida, es lo que dicen los medios locales. Está internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece desde el viernes con un pronóstico reservado”, expresó Shaw en el ciclo matutino, dando a conocer los primeros detalles del cuadro que atraviesa el cocinero.

El episodio durante el ascenso al volcán Lanín

Según la información difundida, el episodio de salud ocurrió el viernes pasado, cuando Petersen participaba de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín, uno de los íconos naturales de la Patagonia argentina y chilena, ubicado dentro del Parque Nacional Lanín.

Durante la actividad, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas y dio aviso inmediato a un guardaparque, solicitando asistencia. Ante esta situación, se desplegó un operativo de rescate para descender al chef de la montaña.

El traslado y la atención médica

Petersen fue trasladado inicialmente al Hospital de Junín de los Andes, donde los profesionales constataron que presentaba un cuadro de fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular del corazón. Luego de ser estabilizado, se resolvió su derivación al Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, para una atención de mayor complejidad.

Desde el programa Puro Show (El Trece), el periodista Matías Vázquez aportó información oficial brindada por Pablo Matilla, responsable de prensa y comunicación del Hospital Carrillo. “El paciente Christian Petersen ingresó a terapia intensiva, derivado del Hospital Junín de los Andes, con un estado reservado. Está con una falla multiorgánica”, leyó al aire.

La familia, en silencio y a la espera del parte médico

En A la Barbarossa, Analía Franchín se comunicó con el entorno familiar del chef. “No quieren hablar, están esperando el parte de hoy. Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofi”, señaló la panelista, dando cuenta del hermetismo que rodea el cuadro clínico.

Vacaciones, proyectos y una noticia que conmovió al ambiente gastronómico

Al momento del episodio, Christian Petersen se encontraba de vacaciones en la Patagonia, en la previa de un año cargado de desafíos profesionales. Entre ellos, la adquisición de la concesión de un reconocido complejo y su posible participación en la grilla 2026 de Canal Gourmet, señal que recientemente celebró sus 25 años al aire.

En el plano personal, el chef se había casado el 18 de abril de este año con Sofía Zelaschi, en una ceremonia íntima y significativa, atravesada por historias familiares y la presencia de sus hijos Hans, Lars y Francis, a quienes siempre destacó como un pilar fundamental en su vida.

La noticia de su internación provocó una ola de mensajes de apoyo de colegas, figuras del espectáculo y seguidores, que expresaron su preocupación y deseos de pronta recuperación mientras se aguarda la evolución de su estado de salud.

