Estrés crónico: las 5 señales que alertan que tu cuerpo está al límite

El estrés crónico se convirtió en uno de los problemas de salud más comunes de la actualidad. Se trata de una respuesta del organismo ante factores externos o internos que se mantienen en el tiempo, y que pueden generar consecuencias físicas y emocionales significativas. Aunque puede afectar a personas de todas las edades y géneros, muchas veces pasa desapercibido, ya que sus síntomas suelen confundirse con un simple malestar cotidiano.

Los especialistas advierten que este tipo de estrés prolongado puede derivar en ansiedad, insomnio, dolores musculares y alteraciones en la presión arterial, entre otros trastornos. Por eso, remarcan la importancia de identificar a tiempo las señales de alerta. Según los expertos, existen cinco síntomas típicos del estrés crónico que pueden servir como guía para reconocerlo y buscar ayuda profesional antes de que afecte seriamente la calidad de vida.

Cinco síntomas silenciosos del estrés crónico que no deberías ignorar

Problemas digestivos (dolores, diarrea, estreñimiento)

Irritabilidad

Desconexión emocional

Fatiga persistente

Cambios en el apetito

A su vez, los especialistas aseguraron que además de estas señales que indican la posibilidad de estrés crónico, las personas pueden experimentar dolores musculares, específicamente en la zona del cuello y tener la dificultad para concentrarse en las actividades diarias. Por eso, es que se recomienda detectar a tiempo y tratar el estrés crónico para gozar de una buena calidad de vida.



