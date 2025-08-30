Tener plantas dentro de casa es un hábito cada vez más común en las personas. Más allá de lo decorativo, hay quienes también aprovechan el cuidado de las plantas como un espacio de conexión con uno mismo.

Los expertos señalan que, para el cerebro, visualizar espacios verdes en el hogar, cambia la percepción y la forma de habitarlo. Rodearse de naturaleza dentro del hogar no solo habla de una elección personal, sino también de un reflejo emocional. Cuidar y ver crecer a las plantas genera sensaciones positivas en la mente.

Qué significa tener plantas adentro de casa, según la psicología

Según especialistas, tener plantas en casa no es solo una cuestión de decoración, sino que se trata de una práctica que revela aspectos de la personalidad de quien las tiene. Estudios señalan que este hábito demuestra la búsqueda de equilibrio y armonía en el día a día. Quienes llenan sus espacios con macetas, suelen ser personas empáticas, pacientes y con una sensibilidad especial hacia lo que las rodea.

El acto de cuidar algo vivo implica cierta constancia y atención, dos cualidades asociadas con personalidades que valoran la calma y la construcción de vínculos, incluso con seres vivos que no responden de la misma forma que podría hacerlo una mascota.

Desde el punto de vista emocional, las plantas funcionan como compañía silenciosa y como una forma de expresar sentimientos: la recompensa o sensación de logro viene acompañada de ver florecer un ejemplar.

Varias investigaciones han demostrado que el simple hecho de interactuar con lo verde ayuda a reducir el cortisol, la hormona vinculada al estrés. Esto repercute en un mejor estado de ánimo, menos ansiedad y mayor serenidad, tanto en la casa como en el trabajo.

Los expertos en salud mental incluso consideran la jardinería como una herramienta terapéutica. Practicar el riego, trasplante o simplemente observar el crecimiento aleja a la mente de las preocupaciones cotidianas. Esta rutina puede ser especialmente valiosa en personas que atravesaron situaciones difíciles, ya que ofrece consuelo y propósito.