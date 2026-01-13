Eugenia Tobal debutó como conductora de un programa de cocina

Eugenia Tobal se sumó a la pantalla de El Nueve y debutó como conductora de Escuela de cocina, el ciclo gastronómico que se emite de lunes a viernes a las 17, junto a Roberto Ottini y la actriz ocupa el lugar que dejó Jimena Monteverde, quien actualmente encabeza La cocina rebelde en El Trece.

Tras MasterChef Celebrity, Eugenia Tobal llegó a El Nueve como conductora

Eugenia Tobal ingresó al estudio muy emocionada y agradeció el recibimiento del equipo. “¡Qué lindo estar acá! Estoy muy feliz, Tano. Muchas gracias por el recibimiento en Escuela de cocina”, expresó al aire.

Luego, la ex participante de MasterChef Celebrity le dedicó unas palabras al canal y a la producción por la convocatoria: “Le quiero agradecer a la productora y al canal que me llamaron para estar acá y a todos ustedes. Estoy feliz de hacer este programa”.

Entusiasmada con este nuevo desafío profesional, Tobal cerró su presentación destacando el espíritu del ciclo: “Vas a tener un programa para divertirte, aprender recetas, cocinar y sorprenderte”.