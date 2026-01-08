ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Redes

Eugenia Tobal desembarca en Canal 9: cuál es su nuevo proyecto

Tras su destacado paso por MasterChef Celebrity, Eugenia Tobal estaría a punto de concretar su llegada a Canal 9 como nueva conductora de Escuela de Cocina, el ciclo que hasta ahora encabezaba Jimena Monteverde, en una apuesta del canal por reforzar su programación tras recientes cambios en la grilla.

Redacción

Por Redacción

La actriz Eugenia Tobal estaría cerrando su llegada oficial a Canal 9 tras un breve, pero aclamado paso por el reality de Telefe, MasterChef Celebrity.

Tobal estaría apostando por ser la cara de un ciclo de cocina, manteniendo la misma línea de su último proyecto. 

Eugenia Tobal se suma a Canal 9 y será la nueva conductora de Escuela de Cocina

Semanas atrás, el periodista Juan Etchegoyen adelantó que la actriz estaba en una negociación avanzada con la productora Kuarzo. 

Según informó la cuenta de X @Teleavisador, la ex MasterChef firmó contrato con Canal 9 para ser la nueva conductora de Escuela de Cocina, el ciclo que llevaba al frente la cocinera Jimena Monteverde. Además, indicó que su primera aparición sería el próximo lunes 12 de enero. 

De esta forma, Canal 9 busca ocupar el espacio que quedo en la grilla de programación tras el reciente pase de Jimena Monteverde a El Trece. Aún se desconoce quienes serán los cocineros que acompañen a Tobal, ya que la gran mayoría del elenco acompañará a Monteverde en su traslado de señal. 

Hasta el momento, el único cocinero confirmado es Roberto Ottini, quien fue uno de los pocos que se quedó en el canal.


Temas

Eugenia Tobal

La actriz Eugenia Tobal estaría cerrando su llegada oficial a Canal 9 tras un breve, pero aclamado paso por el reality de Telefe, MasterChef Celebrity.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios