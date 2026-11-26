La diseñadora de moda rompió el silencio, contó cómo conoció al actor y explicó qué ocurrió durante los encuentros que despertaron las sospechas de un romance.

En medio de las versiones sobre un nuevo conflicto entre Facundo Arana y María Susini, Marian Saud decidió romper el silencio. La diseñadora de moda quedó en el centro de la polémica luego de ser señalada como la supuesta tercera en discordia.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, la empresaria negó mantener una relación sentimental con el actor y explicó que ambos se conocieron a través de una amiga en común, con la intención de desarrollar un proyecto profesional.

La propuesta consistía en que Arana participara de uno de sus desfiles. Sin embargo, sus compromisos teatrales impidieron concretar la iniciativa este año, por lo que quedó pendiente para 2027.

Marian Saud reveló que Facundo Arana estuvo en su casa

La diseñadora reconoció que compartió diferentes encuentros con el actor. Entre ellos, una salida grupal al teatro y una cena con amigos en la avenida Corrientes.

También confirmó que Facundo Arana visitó su domicilio acompañado de su perro, que por entonces era cachorro y todavía no había completado su calendario de vacunación.

Durante ese encuentro, Saud registró a sus mascotas jugando y compartió las imágenes en las redes sociales, sin imaginar la repercusión que tendrían.

La publicación terminó alimentando las especulaciones sobre un supuesto romance. Sin embargo, la empresaria aseguró que entre ambos existe una buena relación, pero descartó cualquier vínculo amoroso.

Facundo Arana y María Susini: cómo surgieron los rumores

Las versiones comenzaron a tomar fuerza este miércoles, cuando Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) que el actor estaría conociendo a otra mujer mientras intentaba recomponer su relación con María Susini.

Según el panelista, esta situación habría generado malestar en el entorno cercano del protagonista de Padre Coraje.

Los rumores adquirieron una nueva dimensión debido a las declaraciones que Arana había realizado meses atrás en PH, Podemos Hablar, donde manifestó sus deseos de recuperar su relación con la modelo.

Ahora, la contundente desmentida de Marian Saud suma un nuevo capítulo a la historia, mientras los protagonistas de la separación mantienen silencio sobre las últimas versiones.