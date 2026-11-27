La situación sentimental de María Susini y Facundo Arana volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras conocerse una inesperada versión sobre el presente amoroso de la modelo.

Mientras el actor salió a desmentir los rumores que lo vinculaban con la diseñadora Marian Saud, en LAM (América TV) aseguraron que Susini habría iniciado una nueva relación con un hombre muy cercano a su expareja.

Quién es el empresario al que vinculan sentimentalmente con María Susini

Según reveló Pepe Ochoa en el programa conducido por Ángel de Brito, la modelo estaría en pareja con Marcelo González, empresario y representante de Abel Pintos.

El supuesto vínculo sentimental habría comenzado hace seis meses y uno de los indicios que despertó las sospechas fue un encuentro que ambos habrían compartido durante el último fin de semana en el campo del cantante.

Sin embargo, el detalle que generó mayor repercusión fue la presunta amistad que unía al empresario con Facundo Arana.

De acuerdo con la información difundida en LAM, el actor habría colaborado en distintas oportunidades con la promoción de los proyectos teatrales de González en Mar del Plata.

Esa cercanía sería uno de los motivos del supuesto malestar del actor.

Qué dijo Facundo Arana sobre su relación con María Susini

En medio de las especulaciones, Facundo Arana confirmó que actualmente está soltero, aunque evitó presentar su separación de Susini como una situación definitiva.

El actor también desmintió las versiones de un distanciamiento absoluto con la modelo y reveló que recientemente ella había asistido a una de sus funciones teatrales.

Además, negó mantener una relación sentimental con Marian Saud y explicó que su acercamiento a la diseñadora surgió a partir de una propuesta artística vinculada a un desfile de moda.

Por el momento, ni María Susini ni Marcelo González confirmaron públicamente el supuesto romance.