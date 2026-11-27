A poco más de 20 días de su casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel enfrenta un nuevo capítulo de la interna familiar que trascendió en los últimos meses.

Cuando todo parecía encaminado hacia una resolución, una supuesta exigencia de Alejandro Stoessel habría complicado nuevamente las negociaciones económicas entre la cantante y su padre.

Los detalles fueron revelados por Yanina Latorre en su programa radial de El Observador.

La nueva exigencia económica del padre de Tini Stoessel

Según la información difundida por la periodista, Tini habría aceptado entregarles a sus padres las propiedades y conservar el 70% del dinero acumulado durante su trayectoria artística.

Sin embargo, todavía existiría un desacuerdo relacionado con las sociedades comerciales que administran los ingresos y otros activos de la cantante.

Estas empresas continuarían bajo la titularidad de Alejandro Stoessel, quien, según Latorre, pretendería recibir una compensación económica para transferirlas.

De esta manera, la artista tendría que destinar parte del dinero que le correspondería en la división patrimonial a adquirir dichas sociedades.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en la cuenta regresiva para su casamiento

Mientras persisten las versiones sobre el conflicto familiar, la cantante y el futbolista transitan los últimos preparativos de su boda, prevista para el 19 de diciembre.

Recientemente, ambos protagonizaron una producción para la revista Vogue, en la que compartieron detalles de su intimidad, sus proyectos y la nueva etapa que atraviesan como pareja.

Latorre también analizó la entrevista y consideró que la artista muestra una mayor libertad desde que dejó de estar bajo la dirección profesional de su padre.

Por el momento, ninguno de los involucrados confirmó públicamente los detalles de esta nueva exigencia económica, mientras continúa la incertidumbre sobre la presencia de la familia Stoessel en el casamiento.