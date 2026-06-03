Aryna Sabalenka, tras su inesperada eliminación en Roland Garros: «Quiero dejar el tenis ahora mismo»

Aryna Sabalenka (1ª) sufrió una inesperada eliminación en los cuartos de final de Roland Garros al caer ante Diana Shnaider (23ª). Luego del partido, la número uno del mundo reconoció su frustración y sorprendió con una contundente reflexión.

La número uno del ranking dominaba el encuentro con un marcador de 6-3 y 5-3 a favor, pero no logró sostener la ventaja. A partir de ese momento, Shnaider encadenó diez games consecutivos para dar vuelta el partido y firmar una de las mayores sorpresas del torneo.

La derrota dejó a Sabalenka afuera de la pelea por su primer título en Roland Garros y extendió, al menos por una temporada más, su espera para conquistar el Grand Slam parisino.

Visiblemente afectada, la cuatro veces campeona de Grand Slam expresó toda su frustración por la derrota ante la prensa. «Sin pensamientos, sin emociones. Quiero dejar el tenis ahora mismo. Ya veremos en unos días. Espero poder volver a la senda mentalmente«, confesó.

Más allá del resultado, Sabalenka reconoció que su principal preocupación pasa por la gestión emocional en los momentos de máxima presión. «Tengo que dar un paso atrás y entender. Estoy tan cansada de perder algunos partidos no de la mejor manera porque estaba demasiado emocional. Tengo que pensar abiertamente qué está pasando en mi cabeza en esos momentos. Tengo que descubrir qué no está funcionando a veces en esos momentos», agregó.

La eliminación también tendrá consecuencias en el ranking. La bielorrusa no pudo defender los puntos obtenidos en la edición 2025, cuando alcanzó la final, por lo que perderá 910 unidades en la clasificación de la WTA.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en Wimbledon, donde deberá defender las semifinales alcanzadas la temporada pasada. A pesar del traspié en París, Sabalenka mantiene una ventaja considerable en la cima del ranking sobre su principal perseguidora, Elena Rybakina.