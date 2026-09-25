Facundo Moyano con Moria Casán: volvió a negar las acusaciones y habló sobre Candela Arizaga

El sindicalista Facundo Moyano volvió a rechazar las acusaciones por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra su novia, la modelo Candela Arizaga. En una entrevista con Moria Casán, emitida por Canal 13, dio su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en su departamento del barrio porteño de Belgrano.

Moyano volvió a negar las acusaciones y habló sobre el caso Arizaga

Según Infobae, Moyano aseguró que Arizaga sufrió un episodio de salud que interpretó como un paro cardíaco y sostuvo que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar. “Candela casi se muere”, afirmó, y señaló que su relato, según dijo, está documentado en el expediente judicial.

El exdiputado peronista también rechazó haber privado de su libertad a Arizaga y negó que ella hubiera declarado haber consumido cocaína. En cambio, cuestionó el testimonio atribuido a un policía y denunció haber sido golpeado durante el procedimiento.

“Los delitos que se me imputan se están investigando, no soy culpable”, sostuvo Moyano, quien aseguró que habla públicamente para defenderse de versiones difundidas en distintos medios.

Durante la entrevista, además, manifestó su preocupación por no poder mantener contacto con Arizaga debido a las medidas judiciales vigentes. “No me voy a enfermar por esto. Me voy a enfermar si Candela cree eso”, expresó.

La semana pasada, Moyano fue imputado además por presunta desobediencia. Según fuentes judiciales citadas por el medio nacional, habría mantenido un encuentro con Arizaga entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en un hotel de la avenida Belgrano, pese a las restricciones de acercamiento que estaban vigentes.

Con información de Infobae