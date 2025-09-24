Facundo Pieres habría iniciado un romance con Sabrina Rojas tras su relación con Zaira Nara

El polista Facundo Pieres, ex novio de Zaira Nara, habría iniciado un vínculo romántico con la conductora Sabrina Rojas, según se conoció en las últimas horas, y que la relación entre Nara y Pieres, habría quedado en el olvido.

El ex de Zaira Nara que estaría en pareja con Sabrina Rojas

Tal como informó la periodista Estefanía Berardi, la incipiente pareja habría sido vista el pasado sábado a la noche en la discoteca porteña “Tequila”, y la comunicadora describió el encuentro como “muy acaramelados”.

“Los dos están solteros y se recontra confirma que la relación quedó en el olvido totalmente porque estuvo expuesto en el boliche con ella”, señaló Berardi en el programa Los Profesionales de Siempre.

Por su parte, Zaira fue consultada respecto a la relación y dudó: “Puede ser, no tengo idea, no voy a blanquear cosas que no me corresponden. Tengo muy buena relación con él, lo quiero mucho y a toda su familia. Me encantaría que sea feliz”.

Mientras que, sobre ella misma, se mostró alegre de su soltería: ”Estoy sola, en un momento de mucha libertad e introspección. Anhelé mucho el estar soltera, descubrirme a mí misma y encontrarme como mamá con los chicos que son chiquitos, no estar en pareja y mantenerme así”.