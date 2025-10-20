Falla mundial de Amazon: confirman que se recupera el servicio que afectó a billeteras virtuales y aplicaciones

Los servicios de Amazon Web Services (AWS) comenzaron a recuperarse durante el mediodía de este lunes, luego de una caída masiva que tuvo impacto en Argentina y dejó fuera de línea a nivel mundial a importantes aplicaciones. En el país, la falla afectó a billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y Naranja X. La interrupción, que se extendió por casi cuatro horas, también impactó a plataformas internacionales como Snapchat, Reddit y Roblox.

La falla tuvo un impacto global y dejó sin servicio a más de 1.000 aplicaciones y páginas, según datos de la plataforma de monitoreo Downdetector. El incidente también impactó a servicios bancarios como Lloyds y Halifax, y generó un pico de más de 11 millones de reportes de usuarios con problemas en todo el mundo.

Updated look at the total impact of the AWS Outage up to this point!https://t.co/Bgpm1fFGtf pic.twitter.com/TAAxjagNl6 — Downdetector (@downdetector) October 20, 2025

Falla mundial de Amazon: el detalle del problema

En una actualización oficial, Amazon informó que el problema se originó dentro de la red interna de EC2 en su región US-EAST-1, ubicada en Estados Unidos. Según el comunicado, el fallo de conectividad afectó a servicios clave como DynamoDB, SQS y Amazon Connect. Los problemas habían comenzado cerca de las 3 de la madrugada (hora de Argentina) y se extendieron hasta aproximadamente las 7 de la mañana.

Según los reportes técnicos de la compañía, el inconveniente se concentró en DynamoDB, un servicio de base de datos fundamental para el funcionamiento de miles de aplicaciones que dependen de la infraestructura de AWS. El problema afectó al menos a 71 servicios distintos que ofrece el gigante tecnológico.

El impacto se extendió a bancos europeos como BBVA, ING, Santander y dejó inoperativos incluso los sistemas de cobro (posnet) en algunos comercios minoristas, demostrando que un error técnico a miles de kilómetros puede paralizar la economía y la comunicación cotidianas.