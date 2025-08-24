Sin gluten y sin harina: cómo hacer un pan lactal esponjoso, fácil y rápido
Un panificado que resulta ideal para los desayunos o meriendas.
En los últimos años, las recetas sin gluten ganaron protagonismo entre quienes buscan alternativas más saludables o necesitan adaptar su alimentación por cuestiones de salud, como la celiaquía. Pero también se volvieron tendencia entre quienes quieren variar sabores y texturas en la cocina diaria.
El pan lactal sin gluten ni harina es una de esas preparaciones que sorprenden: tiene la suavidad justa, una miga esponjosa por dentro y se prepara con ingredientes simples que es probable que ya tengas en tu casa. Lo mejor: no requiere amasado complejo ni largos tiempos de levado.
Cómo hacer este pan lactal sin gluten ni harina: la receta
Ingredientes:
- 4 huevos grandes
- 200 gramos de fécula (puede ser maicena o mandioca)
- 1 yogur natural o 150 ml de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
- 1 pizca de sal
- Semillas (chía, lino o sésamo) opcionales para sumar textura
- Un chorrito de aceite neutro o de oliva
Paso a paso de la receta del pan lactal sin gluten
- Batí los huevos en un bowl hasta que espumen.
- Agregá el yogur (o leche) y mezclá bien.
- Sumá la fécula, el polvo de hornear y la sal. Integrá hasta lograr una mezcla homogénea.
- Volcá la preparación en un molde aceitado o forrado con papel manteca.
- Si querés, espolvoreá semillas por arriba para darle un toque artesanal.
- Llevá a horno medio (180 °C) por 35 a 40 minutos, hasta que esté dorado por fuera y firme al tacto.
El pan queda con un sabor suave, ideal para sándwiches, tostadas o para acompañar con quesos y dulces. Al no tener gluten ni harina tradicional, es más liviano y fácil de digerir. Además, se conserva bien en la heladera por varios días y podés tostarlo para potenciar aún más su textura.
