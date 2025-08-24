ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Sin gluten y sin harina: cómo hacer un pan lactal esponjoso, fácil y rápido

Un panificado que resulta ideal para los desayunos o meriendas. 

Redacción

Por Redacción

Pan lactal sin harina y sin gluten.

Pan lactal sin harina y sin gluten.

En los últimos años, las recetas sin gluten ganaron protagonismo entre quienes buscan alternativas más saludables o necesitan adaptar su alimentación por cuestiones de salud, como la celiaquía. Pero también se volvieron tendencia entre quienes quieren variar sabores y texturas en la cocina diaria. 

El pan lactal sin gluten ni harina es una de esas preparaciones que sorprenden: tiene la suavidad justa, una miga esponjosa por dentro y se prepara con ingredientes simples que es probable que ya tengas en tu casa. Lo mejor: no requiere amasado complejo ni largos tiempos de levado. 

Cómo hacer este pan lactal sin gluten ni harina: la receta 

Ingredientes: 

  • 4 huevos grandes 
  • 200 gramos de fécula (puede ser maicena o mandioca) 
  • 1 yogur natural o 150 ml de leche 
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten 
  • 1 pizca de sal 
  • Semillas (chía, lino o sésamo) opcionales para sumar textura 
  • Un chorrito de aceite neutro o de oliva 

Paso a paso de la receta del pan lactal sin gluten

  • Batí los huevos en un bowl hasta que espumen. 
  • Agregá el yogur (o leche) y mezclá bien. 
  • Sumá la fécula, el polvo de hornear y la sal. Integrá hasta lograr una mezcla homogénea. 
  • Volcá la preparación en un molde aceitado o forrado con papel manteca. 
  • Si querés, espolvoreá semillas por arriba para darle un toque artesanal. 
  • Llevá a horno medio (180 °C) por 35 a 40 minutos, hasta que esté dorado por fuera y firme al tacto. 

El pan queda con un sabor suave, ideal para sándwiches, tostadas o para acompañar con quesos y dulces. Al no tener gluten ni harina tradicional, es más liviano y fácil de digerir. Además, se conserva bien en la heladera por varios días y podés tostarlo para potenciar aún más su textura. 


Temas

Cómo hacer

Pan

sin gluten

sin harinas

En los últimos años, las recetas sin gluten ganaron protagonismo entre quienes buscan alternativas más saludables o necesitan adaptar su alimentación por cuestiones de salud, como la celiaquía. Pero también se volvieron tendencia entre quienes quieren variar sabores y texturas en la cocina diaria. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios