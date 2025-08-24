Sin gluten y sin harina: cómo hacer un pan lactal esponjoso, fácil y rápido

En los últimos años, las recetas sin gluten ganaron protagonismo entre quienes buscan alternativas más saludables o necesitan adaptar su alimentación por cuestiones de salud, como la celiaquía. Pero también se volvieron tendencia entre quienes quieren variar sabores y texturas en la cocina diaria.

El pan lactal sin gluten ni harina es una de esas preparaciones que sorprenden: tiene la suavidad justa, una miga esponjosa por dentro y se prepara con ingredientes simples que es probable que ya tengas en tu casa. Lo mejor: no requiere amasado complejo ni largos tiempos de levado.

Cómo hacer este pan lactal sin gluten ni harina: la receta

Ingredientes:

4 huevos grandes

200 gramos de fécula (puede ser maicena o mandioca)

1 yogur natural o 150 ml de leche

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

1 pizca de sal

Semillas (chía, lino o sésamo) opcionales para sumar textura

Un chorrito de aceite neutro o de oliva

Paso a paso de la receta del pan lactal sin gluten

Batí los huevos en un bowl hasta que espumen.

Agregá el yogur (o leche) y mezclá bien.

Sumá la fécula, el polvo de hornear y la sal. Integrá hasta lograr una mezcla homogénea.

Volcá la preparación en un molde aceitado o forrado con papel manteca.

Si querés, espolvoreá semillas por arriba para darle un toque artesanal.

Llevá a horno medio (180 °C) por 35 a 40 minutos, hasta que esté dorado por fuera y firme al tacto.

El pan queda con un sabor suave, ideal para sándwiches, tostadas o para acompañar con quesos y dulces. Al no tener gluten ni harina tradicional, es más liviano y fácil de digerir. Además, se conserva bien en la heladera por varios días y podés tostarlo para potenciar aún más su textura.