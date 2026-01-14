Fede Bal y Evelyn Botto se sinceraron sobre su relación: “Lo nuestro fue muy prolijo»

El actor Fede Bal y la conductora Evelyn Botto se sinceraron sobre el origen de su relación, aclarando que “no hubo una infidelidad” en sus inicios, sino que se frecuentaban durante los “baches” en las relaciones del actor.

La pareja formó parte de una entrevista cruzada en Esto es Blender que se trasmitió el martes por la noche y que cubrió la Agencia Noticias Argentinas.

Fede Bal y Evelyn Botto aclararon el origen de su romance: “No hubo infidelidad, nos vimos en sus baches”

El hijo de Carmen Barbieri confesó que el interés en su actual pareja ocurrió vía Zoom. «La vi por el cuadradito en esas notas que se hacían en pandemia. Me gustó un montón. Yo estaba en pareja en ese momento, pero me pareció una mujer extremadamente atractiva«, se sinceró Bal.

El flechazo había sido tal que se lo comunicó a Andy Kusnetzoff, quien se lo habría comentado a Botto.

La historia sumó un nuevo capítulo cuando, a los pocos días, Evelyn Botto convocó al actor para participar de un videoclip de una de sus canciones.

“Hablaba sobre un chico que tenía el tatuaje en el brazo y me puse a pensar. (…) Y claro, como sabrás, el único tipo en el país que tiene los brazos tatuados es Fede Bal”, bromeó la locutora.

“Llego y ella ya me gustaba. Yo, en ese momento, estaba separado. Tuve un momento de separación y llegué separado al clip”, subrayó el actor, despejando dudas de alguna infidelidad de por medio.

La conductora sumó a las declaraciones de su novio: “Te voy a decir una cosa. Yo no sé tu historia, yo no tengo nada que ver con tu pasado ni con lo que hayas hecho… Pero lo nuestro ha sido muy prolijo. Muy prolijo, porque nos vimos en todos tus baches (de soltería). No hubo infidelidad y cuando pasaron las cosas, pasaron siempre súper libres”.

Ambos protagonistas destacaron la química entre ellos y como sus encuentros se dieron de manera natural.