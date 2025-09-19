El Feng Shui es una de las prácticas milenarias más consultadas para armonizar el hogar. Basándose en la energía que contienen los espacios y las cosas, esta disciplina enseña como atraer abundancia y prosperidad al hogar.

Con la llegada de la primavera, muchos buscan renovar esos espacios y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Según el Feng Shui, las plantas no solo decoran: también pueden ser poderosos imanes de abundancia si las colocás en el lugar correcto.

Feng Shui: dónde poner las plantas para atraer dinero y abundancia al hogar

El secreto del Feng Shui está en entender que cada rincón del hogar tiene un peso energético distinto. Esta disciplina propone el «mapa Bagua», una guía que asocia sectores de la casa con aspectos de la vida como la salud, las relaciones o el dinero.

Por ejemplo, si hablamos de prosperidad, el mapa Bagua señala que el punto clave es el sudeste: allí, las plantas verdes, frondosas y de hojas redondeadas funcionan como un estímulo para que el dinero fluya con más facilidad.

Para esta práctica milenaria los mejores espacios son:

Entrada principal : poner una planta a cada lado de la puerta crea una bienvenida armoniosa . Si están verdes y bien cuidadas, transmiten la idea de que la abundancia puede entrar sin obstáculos.

: poner una a cada lado de la puerta crea una bienvenida . Si están verdes y bien cuidadas, transmiten la idea de que la abundancia puede entrar sin obstáculos. Espacio de trabajo : en la esquina sudeste de tu escritorio, una planta ayuda a potenciar proyectos y a impulsar el éxito laboral.

: en la esquina sudeste de tu escritorio, una ayuda a potenciar proyectos y a impulsar el éxito laboral. Cocina: cultivar hierbas como menta, romero o albahaca en una ventana no solo aporta frescura a las comidas, también simboliza abundancia en los recursos cotidianos.

Feng Shui: cuáles son las mejores plantas para atraer abundancia al hogar

Algunas especies son verdaderas favoritas del Feng Shui: el lirio de la paz, símbolo de pureza y renovación; el bambú de la suerte, ideal si lo ubicás en agua con piedras y monedas; la planta del dinero, muy usada para activar recursos económicos; y el helecho espada, que protege y renueva la energía del hogar.

Por el contrario, los cactus y plantas con espinas no son recomendables en áreas ligadas a la prosperidad, ya que sus púas representan bloqueos. También conviene evitar plantas marchitas, artificiales o descuidadas, porque transmiten energía estancada en lugar de crecimiento.

Este inicio de temporada es un momento perfecto para reorganizar tu casa, darle vida a los rincones olvidados y sumar plantas con intención. Bien elegidas y ubicadas, pueden pasar de ser simples adornos a convertirse en aliadas que abren el camino a la abundancia.