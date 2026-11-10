Fernando Bravo y Javier Milei, frente a frente en la misa del papa León XIV: el antecedente que llamó la atención

Una escena particular se vivió durante la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El reconocido periodista y locutor Fernando Bravo fue elegido para realizar una de las lecturas bíblicas frente a una multitud de fieles, entre los que se encontraba el presidente Javier Milei, ubicado en primera fila.

El momento adquirió una dimensión política por un antecedente reciente. Según informó La Nación, apenas un mes antes de la ceremonia, Milei había protagonizado un fuerte cruce con Bravo en redes sociales, luego de que el conductor cuestionara los reiterados agravios del mandatario contra distintos periodistas.

La coincidencia no pasó inadvertida: Bravo leyó un pasaje de la Biblia ante el mismo Presidente que semanas atrás lo había descalificado públicamente.

Qué leyó Fernando Bravo durante la misa del papa León XIV

Durante la ceremonia religiosa, realizada el lunes 9 de noviembre, Fernando Bravo estuvo a cargo de la lectura de un fragmento de la profecía de Ezequiel, uno de los libros del Antiguo Testamento.

El texto describe la visión de un río que nace en el templo y cuyas aguas llevan vida y renovación a los lugares por donde circulan.

La lectura también hace referencia a árboles que crecen a ambos lados del río, producen frutos durante todo el año y cuyas hojas tienen propiedades curativas.

Se trata de un pasaje asociado simbólicamente con la esperanza, la restauración y la renovación espiritual.

Con su reconocida voz, el periodista realizó la lectura frente a los asistentes y concluyó con la fórmula litúrgica habitual: «Palabra de Dios».

Entre quienes presenciaron la ceremonia se encontraba Javier Milei, acompañado por su hermana Karina y otros funcionarios nacionales.

El fuerte cruce entre Fernando Bravo y Javier Milei que ocurrió semanas antes

La participación del conductor en la misa cobró especial relevancia por la controversia que ambos habían protagonizado durante octubre.

En aquel momento, el Presidente había realizado una serie de publicaciones y declaraciones contra distintos referentes de la prensa argentina.

Frente a esa situación, Fernando Bravo cuestionó públicamente el tono utilizado por Milei durante una editorial en su programa de Radio Mitre.

«En algún momento, el Presidente deberá estar recapacitando sobre esta seguidilla de insultos contra el periodismo», expresó el conductor.

Sus palabras provocaron una reacción del mandatario, quien respondió a través de su cuenta de X y acusó a sectores del periodismo de mentir y realizar operaciones políticas.

En el mismo mensaje, Milei utilizó el término «corruptos» para referirse a los periodistas que cuestionaban sus expresiones.

El intercambio volvió a quedar en el centro de la escena tras la aparición de Bravo en la celebración religiosa.

Fernando Bravo, Javier Milei y una coincidencia que llamó la atención

La imagen del histórico conductor radial leyendo las Escrituras mientras Javier Milei escuchaba desde la primera fila se convirtió en uno de los episodios más comentados de la ceremonia.

La situación reunió en un mismo espacio a dos figuras que semanas antes habían mantenido un enfrentamiento público por el vínculo entre el Gobierno y los medios de comunicación.

Sin embargo, no se informó que hubiera existido un intercambio personal entre Bravo y Milei durante la misa, ni que la participación del periodista estuviera relacionada con aquella controversia.

La presencia del conductor respondió a su intervención en la liturgia, mientras que el mandatario asistió como parte de las autoridades presentes.

De todos modos, el antecedente político convirtió aquella lectura religiosa en una escena singular de la visita del papa León XIV a la Argentina.