Preocupación por la salud de Bruce Willis: su hija estalló tras conocerse nuevos detalles sobre el actor

La salud de Bruce Willis volvió a generar preocupación después de que trascendieran nuevos testimonios sobre el avance de la enfermedad neurodegenerativa que padece desde hace varios años. El actor, que se retiró de Hollywood en 2022, permanece bajo cuidados permanentes y acompañado por su círculo familiar más cercano.

Según publicaron TN e Infobae, a partir de información difundida por el diario británico Daily Mail, una fuente anónima cercana al entorno del artista aseguró que Willis habría experimentado un importante deterioro cognitivo durante los últimos meses. Sin embargo, estas versiones no fueron confirmadas públicamente por su familia.

La difusión de esos detalles provocó una fuerte reacción de Tallulah Willis, una de las hijas que el actor tuvo con Demi Moore, quien cuestionó duramente a quienes hablan sobre la intimidad de su padre.

Qué se sabe sobre la salud de Bruce Willis y las versiones de un nuevo deterioro

El actor de películas como Duro de matar, Sexto sentido y Armageddon fue diagnosticado con demencia frontotemporal en febrero de 2023, después de que su familia anunciara que padecía afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse.

En las últimas horas, un informe internacional volvió a poner el foco en su estado de salud.

De acuerdo con el testimonio de una persona cuya identidad no fue revelada, Willis estaría cada vez más desconectado de su entorno y tendría dificultades para comprender los cambios que experimenta.

La fuente aseguró que el actor se muestra mucho más tranquilo que durante su etapa de mayor actividad profesional y utilizó una comparación con el comportamiento de un bebé para describir algunos de sus momentos cotidianos.

Esas declaraciones provocaron indignación entre sus familiares, especialmente por tratarse de información privada sobre una persona que atraviesa una enfermedad progresiva.

Hasta el momento, no se difundió un nuevo parte médico oficial que confirme el supuesto agravamiento de su estado.

La furia de Tallulah Willis: el mensaje contra quienes filtraron información de su padre

La reacción más contundente llegó de parte de Tallulah Willis, quien utilizó sus historias de Instagram para expresar su malestar.

La joven compartió una fotografía de su infancia junto a su padre y cuestionó a las personas que brindaron información sobre su situación médica.

«¿Cómo es eso aceptable? ¿Quién sos? Aléjense de mi familia», expresó en su descargo, según reprodujo TN.

Tallulah también reflexionó sobre la responsabilidad de quienes difunden detalles de la vida privada de una persona enferma y pidió mayor sensibilidad.

Su publicación se produjo pocas horas después de que los testimonios anónimos circularan en distintos medios internacionales.

Cómo vive actualmente Bruce Willis y quiénes lo acompañan

En agosto de 2025, Emma Heming Willis, esposa del actor, confirmó que habían decidido trasladarlo a una vivienda especialmente acondicionada, donde recibe asistencia profesional durante las 24 horas.

La decisión respondió a la necesidad de ofrecerle un ambiente tranquilo, seguro y adaptado a las dificultades que provoca su enfermedad.

Heming explicó que se trató de una determinación especialmente dolorosa para la familia, pero necesaria para garantizarle los cuidados adecuados.

A pesar de vivir en otra residencia, Bruce Willis continúa recibiendo visitas frecuentes de su esposa, sus cinco hijas y su exesposa, Demi Moore, quien mantiene una relación cercana con el actor.

La familia procura preservar los momentos de conexión y afecto que todavía pueden compartir.

El emotivo testimonio de Rumer Willis sobre su papá

Otra de las hijas del actor, Rumer Willis, habló recientemente sobre los cambios que produjo la enfermedad en la relación con su padre.

En declaraciones recogidas por la revista People, la actriz reconoció que extraña la versión de Bruce que conoció durante su infancia, aunque intenta concentrarse en los momentos que todavía pueden disfrutar juntos.

También contó que el protagonista de Duro de matar suele sonreír cuando recibe sus visitas junto a su nieta Louetta.

Para Rumer, esos pequeños gestos representan una forma de mantener vivo el vínculo familiar, incluso frente a las dificultades de comunicación que provoca la enfermedad.

Qué es la demencia frontotemporal, la enfermedad que padece Bruce Willis

La demencia frontotemporal (DFT) es un conjunto de trastornos neurodegenerativos que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Estas regiones intervienen en funciones relacionadas con el lenguaje, el comportamiento, la personalidad y la toma de decisiones.

A diferencia de otras formas de demencia, como el alzhéimer, los primeros síntomas pueden manifestarse principalmente a través de cambios en la conducta y dificultades para hablar o comprender palabras, sin que necesariamente predominen los problemas de memoria.

Actualmente no existe una cura para esta enfermedad, aunque diferentes tratamientos y estrategias de acompañamiento pueden ayudar a controlar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida.

Mientras continúan las versiones sobre su estado, la familia de Bruce Willis mantiene su prioridad en el bienestar del actor y en preservar su intimidad, una postura que Tallulah volvió a dejar en claro con su reciente mensaje.