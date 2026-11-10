Homicidio en Allen: un sospechoso de 25 años se entregó en Roca y quedó detenido a disposición de la Justicia

El joven de 25 años buscado por el homicidio de Jonatan Manuel Molina, de 32 años, en Allen se entregó este martes en Roca. El sospechoso se presentó voluntariamente en la guardia de una unidad policial y manifestó que sabía que pesaba sobre él una orden de detención por el crimen ocurrido el día anterior.

La presentación se produjo alrededor de las 11. Tras comunicarse con la Fiscalía Descentralizada de Allen, los efectivos recibieron la disposición de notificar formalmente su aprehensión en el legajo judicial por homicidio agravado. El imputado quedó alojado en la dependencia policial, a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

Cómo fue la entrega en Roca

Según la información policial, el joven acudió por sus propios medios a la unidad céntrica y expresó su intención de entregarse. A partir de esa presentación, se dio intervención al Cuerpo de Investigación Judicial para realizar el cotejo de antecedentes.

Además, se notificó a la Defensoría Oficial para que intervenga en su representación legal. El acusado permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.

El crimen que investiga la Fiscalía de Allen

El homicidio ocurrió el lunes por la mañana. La víctima, de 32 años, ingresó alrededor de las 6 al hospital de Allen con una herida de arma de fuego en el pecho. Había sido auxiliada en la intersección de Pasaje Vecinal e Islas Malvinas y trasladada de urgencia por allegados en un automóvil.

Desde la guardia del centro de salud alertaron sobre su ingreso en estado crítico. Pese a la asistencia médica, los profesionales confirmaron su fallecimiento minutos después.

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta, con intervención de efectivos de la comisaría 33, la Brigada de Investigaciones y personal de Criminalística. Las tareas buscan establecer las circunstancias del ataque y reunir elementos para avanzar en la causa.

Con la presentación del sospechoso, la Fiscalía deberá avanzar ahora con la audiencia en la que se formalizará la acusación y se expondrán los detalles de la investigación.