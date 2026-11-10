Robó en la vivienda de una pareja de adultos mayores en Cinco Saltos y recibió seis años de prisión efectiva

Un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por ingresar a robar a la vivienda de una pareja de adultos mayores en Cinco Saltos. El tribunal colegiado lo declaró penalmente responsable del delito de robo agravado por escalamiento. La pena ya comenzó a cumplirse y el condenado permanecerá alojado a disposición del servicio penitenciario.

El hecho ocurrió el 30 de enero de 2026, alrededor de las 16, en una casa de la calle San Lorenzo, donde viven dos personas de 79 y 81 años. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hombre trepó un paredón trasero de más de dos metros, rompió la cerradura de una puerta y forzó el sistema de alarma para ingresar.

Un vecino alertó a la Policía y comenzó la persecución

Una vez dentro, provocó daños en los muebles de la habitación principal y reunió dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, ropa, herramientas y documentación de vehículos. Colocó los elementos en una mochila, pero un vecino advirtió lo que ocurría y dio aviso a la Policía.

A partir de esa alerta, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Cuando se vio descubierto, el acusado intentó escapar por los techos y descartó parte de los objetos sustraídos. Los policías lo persiguieron durante una cuadra y media y finalmente lo redujeron y aprehendieron en flagrancia.

La intervención policial permitió recuperar parte de los elementos reunidos en la mochila antes de que el acusado lograra alejarse de la zona.

Durante el juicio de responsabilidad, la fiscal Judith Saccomandi y la fiscal adjunta Daniela Ramírez presentaron testimonios de vecinos y de los agentes que intervinieron, pericias del Gabinete de Criminalística, registros de cámaras de seguridad y el reconocimiento positivo de los objetos recuperados.

La defensa particular cuestionó la secuencia de la persecución, sostuvo que no había pruebas directas sobre la autoría y solicitó la absolución.

La pena y los antecedentes del condenado

En la audiencia de cesura, la Fiscalía pidió siete años de prisión. Entre los fundamentos mencionó la gravedad del hecho, el daño psicológico provocado en las víctimas y los antecedentes penales computables del acusado, quien registraba una condena de 17 años de prisión en Chubut. La defensa, en cambio, solicitó el mínimo legal de tres años de cumplimiento efectivo.

Al fijar la pena, el tribunal valoró que el hombre había cometido el nuevo delito mientras gozaba del beneficio de la libertad condicional. También tuvo en cuenta el impacto emocional en los propietarios y la vulneración de la intimidad que implicó el ingreso a la vivienda.

La sentencia fue dictada por unanimidad por los jueces Marcelo Gómez, Florencia Caruso y Guillermo Merlo. Además de los seis años de prisión efectiva, impusieron al condenado el pago de las costas procesales y dispusieron que continúe alojado a disposición del servicio penitenciario.