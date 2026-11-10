Neuquén Emprende y Confluencia de Cervezas: los dos grandes encuentros de Neuquén en noviembre, fechas y horarios

La ciudad de Neuquén tendrá dos atractivos encuentros durante noviembre en el Parque Jaime de Nevares. Se trata de una nueva edición de Neuquén Emprende, que reunirá a emprendedores, propuestas gastronómicas y espectáculos, y de la Confluencia de Cervezas, prevista para el último fin de semana del mes.

Según la información difundida por la organización, la feria de emprendedores se realizará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 16 a 23. La actividad tendrá entrada libre y gratuita y estará ubicada sobre las calles Illia y Juan XXIII.

Neuquén Emprende tendrá más de 170 emprendedores y puestos gastronómicos

La nueva edición de Neuquén Emprende contará con más de 170 emprendedores, 40 puestos gastronómicos y 15 food trucks. También habrá música en vivo y propuestas vinculadas al cuidado de la salud.

La feria nació después de la pandemia como una iniciativa para acompañar a los trabajadores independientes y fortalecer la producción local. Desde entonces, funciona como un espacio de comercialización destinado exclusivamente a emprendimientos artesanales, sin reventa de productos.

La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años de Neuquén capital que desarrollen proyectos de producción artesanal.

Confluencia de Cervezas tendrá tres jornadas con bandas y escenario 360°

La segunda propuesta llegará el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, también al Parque Jaime de Nevares. La nueva edición de Confluencia de Cervezas se desarrollará de 18 a 00 y tendrá bandas en vivo y un escenario 360°.

Foto: archivo.

La organización anticipó que habrá puestos de comida, bebidas sin alcohol y distintas variedades de cerveza. Por el momento, no se difundió la programación completa de los espectáculos ni el detalle de las propuestas gastronómicas.

De esta manera, Neuquén cerrará noviembre con actividades que convocarán tanto a emprendedores locales como a vecinos interesados en disfrutar de la gastronomía y la producción local cervecera.