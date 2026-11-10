Quién fue Artémides Zatti, el enfermero santo de la Patagonia que recordó el papa León XIV

La mención del papa León XIV a Artémides Zatti, el enfermero santo que dedicó su existencia a socorrer a los enfermos en la comarca de Viedma y Carmen de Patagones, introdujo una fuerte señal hacia la Patagonia, poniendo en primer plano la mística del servicio desinteresado y la atención comunitaria.

La evocación del papa León XIV, en su visita a Argentina, trascendió este martes el homenaje litúrgico tradicional, transformándose en una interpelación directa a la dirigencia sobre el rol del Estado, la inversión en hospitales públicos y la equidad territorial en el acceso a la salud.

Quién fue Artémides Zatti y por qué el papa León XIV destacó su legado en la Patagonia

La recuperación de la figura de Don Zatti en la palabra papal rescata una trayectoria de entrega cívica y sanitaria, que marcó a fuego la historia de Río Negro y el norte patagónico. Nacido en Boretto, Italia, arribó a Argentina en 1897, ingresando como coadjutor a la congregación de Don Bosco tras sobreponerse a la tuberculosis gracias a una promesa de servicio a los desamparados.

Desempeñó funciones continuas como enfermero diplomado, farmacéutico y director administrador del Hospital San José de Viedma, recorriendo las calles de tierra en su histórica bicicleta para asistir a los pobladores más humildes sin cobrar un solo centavo.

Fue proclamado beato en 2002 por Juan Pablo II y canonizado en octubre 2022 por el papa Francisco, luego de que el Vaticano corroborara un milagro atribuido a su intercesión médica en Filipinas.

Al catalogarlo como el quinto santo indisolublemente ligado a la historia argentina, la Santa Sede subrayó su ejemplo de fraternidad laica frente al dolor humano.

El mensaje sobre la salud detrás de la mención del papa León XIV a Artémides Zatti

La invocación de la mención del papa León XIV a Artémides Zatti adquiere una nítida densidad, en momentos donde se debate públicamente la descentralización de los servicios esenciales y el financiamiento hospitalario.

Al colocar como arquetipo moral a un trabajador de la salud de frontera que gestionaba recursos precarios para curar a los olvidados, el Sumo Pontífice envió un mensaje implícito contra el abandono de la salud pública y el vaciamiento de la medicina asistencial en las regiones periféricas.

Lejos de constituir un apunte hagiográfico inocuo, este recordatorio interpeló sobre la urgencia de revalorizar al personal de enfermería, jerarquizar la provisión de medicamentos y garantizar una red sanitaria pública, gratuita y humana en toda la geografía federal.