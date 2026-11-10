Qué le pasa al papá de Shakira: versiones de internación y un mensaje que encendió las alarmas

Shakira rompió el silencio en medio de la creciente preocupación por la salud de su papá, William Mebarak, de 95 años. Después de varios días de rumores sobre un posible agravamiento de su estado, la cantante colombiana compartió un mensaje en sus redes sociales que reflejó el delicado momento que atraviesa junto a su familia.

Según informó TN, la artista utilizó sus historias de Instagram y su cuenta de X para agradecer las muestras de afecto que recibió durante los últimos días. Sin embargo, evitó brindar detalles sobre la situación médica de su padre, lo que mantuvo la incertidumbre entre sus seguidores.

«Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos», expresó la cantante en una publicación acompañada por un corazón rojo.

Qué se sabe sobre la salud del papá de Shakira

La preocupación comenzó después de que el programa Al rojo vivo, de Telemundo, informara que William Mebarak habría sido internado en una clínica de Barranquilla, Colombia, debido a nuevas complicaciones de salud.

De acuerdo con esas versiones, Shakira habría viajado de urgencia a su ciudad natal para acompañar a su padre, una de las personas más importantes de su vida.

Sin embargo, la información sobre una supuesta hospitalización fue desmentida por una fuente cercana a la familia.

En declaraciones a la emisora colombiana La FM, el entorno del escritor aseguró que William permanece en su domicilio, acompañado por sus seres queridos y bajo sus tratamientos habituales.

De esta manera, no existe una confirmación oficial de que el padre de Shakira esté internado actualmente, aunque distintos medios internacionales señalaron que atraviesa un momento delicado.

Por su parte, la cantante decidió preservar la intimidad familiar y no realizó nuevas declaraciones sobre el diagnóstico o la evolución de su papá.

Los problemas de salud que atravesó William Mebarak, el papá de Shakira

En los últimos años, William Mebarak enfrentó diferentes complicaciones médicas que requirieron internaciones y tratamientos especializados.

En 2022 sufrió una caída que le provocó una lesión en la cabeza. Posteriormente, en 2023, debió someterse a una intervención quirúrgica para tratar una hidrocefalia, una afección caracterizada por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro.

Durante aquella operación, los médicos le colocaron una válvula para ayudar a controlar la enfermedad.

En 2024 volvió a ser hospitalizado, esta vez por una neumonía. Más recientemente, en mayo de 2026, sufrió una isquemia que requirió su ingreso a una unidad de cuidados intensivos.

A pesar de estos episodios, logró recuperarse y continuar acompañado por su familia.

El fuerte vínculo de Shakira con su padre y las palabras que anticiparon su preocupación

La relación entre Shakira y William Mebarak siempre fue especialmente cercana. La cantante lo considera una de sus principales fuentes de inspiración y ha destacado públicamente su fortaleza frente a las dificultades.

Durante su presentación en Madrid, el pasado 12 de octubre, la artista ya había reconocido que estaba atravesando semanas complicadas por cuestiones familiares.

«He pasado momentos difíciles también este mes por la salud de mi papá», confesó ante el público durante uno de sus conciertos.

Aquellas palabras cobraron un nuevo significado después de que trascendieran las versiones sobre un posible empeoramiento de William.

Mientras tanto, Shakira continúa recibiendo mensajes de apoyo de sus seguidores de todo el mundo, quienes esperan novedades sobre la evolución de su padre.

Por ahora, el mensaje de agradecimiento publicado por la cantante es su principal pronunciamiento público sobre estos días difíciles, sin que haya brindado precisiones sobre el estado actual de William Mebarak.