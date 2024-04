Sin descanso: Antes de su salida de Gran Hermano, Furia hizo la espontánea

El día martes el conductor de Gran Hermano, Santiago Del Moro, anunció que Juliana «Furia» Scaglione saldría temporalmente de la casa para realizarse estudios médicos. Juliana, fue la encargada de contarle a los «hermanitos» acerca de la situación.

Sin embargo, «El Big» también hizo un anuncio importante. “Quiero informarles a todos que esta semana se realizó la nominación espontánea, sin embargo, la persona que la efectuó dio a entender que la había realizado» dijo.

«Incumpliendo así el decreto que el reglamento expresa. Es por eso que tomé la decisión de anular estos votos y anuncio que la nominación espontánea vuelve a estar habilitada a partir de este momento” anunció el dueño de la casa.

Los «hermanitos» no lo saben, pero la espontánea había sido realizada por Emma, quien había obtenido el beneficio de que sus votos valieran doble mediante el teléfono rojo. La jugada del peluquero había sido predicha por Coti, quien entró al confesionario a preguntar si la espontánea había sido realizada.

Inmediatamente después, Emmanuel preguntó lo mismo y en ese momento realizó la jugada. Romero afirmó que lo hizo para que Emma desperdicie sus votos en ella y no lo pueda consultar con su aliada, Furia.

El momento en el que furia realizó la espontanea

Juliana decidió contarle a los «hermanitos» sobre su salud. Así, «Furia» indicó que tiene una infección urinaria y que se encuentra en tratamiento con antibióticos. «La médica me dijo que no me asuste, que no me preocupe. Todo tiene tratamiento y se puede tratar acá adentro, es lo que me transmite la producción» señaló la jugadora.

Juliana dejó la casa esta mañana bajo estrictos protocolos para mantener el aislamiento.Luego, Santiago del Moro contó que hizo la hermanita antes de salir.

«Anoche después del anuncio que le hizo a los jugadores de la casa, Furia aprovechó que habían anulado la espontánea y la hizo ella” publicó el conductor en su cuenta de Instagram. Habrá que esperar hasta la gala de nominación de esta noche para saber que decisión tomó Scaglione.