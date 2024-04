Alfa se arrepintió de su reingreso a Gran Hermano y liquidó a Cata: «Para mi no existe»

Alfa se mostró arrepentido de haber reingresado a la casa de Gran Hermano. En una charla con el programa de streaming Se Picó, el exjugador del reality aclaró que su salida fue por un tema de salud.

«Yo me quería quedar de la casa. Hubo muchas versiones. Hubo algunos que me dijeron ‘gonca’. A mí me sacaron de la casa porque yo me empecé a sentir mal, y Furia fue al confesionario y dijo que yo no estaba bien», relató el polémico exparticipante.

«No había podido dormir las dos noches. Y el último médico que entró ese día estuve todo el día monitoreado. El último médico que entró dijo ‘lo tenemos que sacar ya‘. Y de la producción me decían ‘Alfa, vamos. Ya está'», añadió.

«Yo no me quería ir– agregó Alfa- De ahí salí, me fui en una ambulancia a Las Lomas. Tuve un pico de presión muy alto por muchas situaciones que se fueron dando, se fueron sumando».

Inmediatamente en el programa le consultaron si los problemas de salud se debían a su enfrentamiento con Catalina. «Lo de Cata a mí no me importa. Cata para mí no existe«, sentenció.

Por último el controvertido exparticipante de Gran Hermano reconoció que no debería haber entrado a la casa. «No tenía que haber entrado a la casa porque es otro programa, es otra gente, es otra situación. Yo no tenía que haber entrado nunca«, cerró.

#GranHermano Alfa está muy agradecido con Furia porque cuando él se sintió mal en la casa fue varias veces al confesionario a pedir que un médico lo viera. pic.twitter.com/0FP5LBLdn5 — @adrianabravista (@adrianabravist6) April 16, 2024

Por qué Furia saldrá de Gran Hermano

Una noticia conmocionó a los fanáticos de Gran Hermano: Juliana «Furia» saldrá de la Casa por unos días, para realizarse algunos estudios médicos. La información la confirmó Santiago del Moro en sus redes sociales.

A través de un escueto comunicado, en una historia de Instagram, Santiago del Moro indicó que «Juli próximamente va a salir de la casa de GH según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos«.

«Ella es la única que va a elegir qué contar, y obviamente cuando los profesionales de la salud así lo consideren volverá a la casa y seguirá en competencia» agregó el conductor de Gran Hermano sobre la situación de Juliana «Furia».