Fernando Carrillo denunciará a Cinthia Fernández y ella lo acusó de querer “censurarla”

El actor venezolano Fernando Carrillo tuvo un cruce al aire con Cinthia Fernández, que ahora llegó a otro nivel, por la detención de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, días después del enfrentamiento televisivo, Carrillo utilizó las redes sociales para informar que decidió iniciar acciones penales contra la panelista.

Cinthia Fernández respondió a la querella de Fernando Carrillo y lanzó durísimas acusaciones en vivo

El comunicado, firmado por su abogado Alejandro Cipolla, expresaba: “Es como consecuencia de los dichos injuriosos, agravantes y falsos que ha vertido públicamente en perjuicio de Fernando Carrillo. Las manifestaciones realizadas por la mencionada han excedido de manera evidente los límites del ejercicio de la libertad de expresión, lesionando el honor, la reputación y la dignidad personal del señor Carrillo”.

Al enterarse del anuncio, Cinthia reaccionó desde el panel del ciclo de Moria Casán y fue contundente: “La verdad es que me pone muy feliz. Me pone muy contenta y me enaltece estar en la vereda de enfrente de un tipo que defiende un régimen dictatorial, un régimen asesino, un régimen amigo de la sangre, de la tortura. Tortura que él negó. Un régimen amigo de la censura. Que ahora, paradójicamente, él me quiere censurar a mí para que me retracte”.

La panelista también apuntó contra el chavismo, criticó al actor por apoyar ese régimen y desafió la demanda: “Si estar en la vereda de enfrente de un tipo como vos me vale una querella, no me hagas una, haceme 20”.

Además, Fernández puso el foco en Venezuela y lanzó varias preguntas sobre la actividad económica del actor: “Vos sos un hipócrita, porque yo quisiera saber qué empresas tenés en Venezuela, Carrillo. ¿Dónde pusiste tu platita? ¿A dónde están tus inversiones? ¿Vos tenés un sueldo mínimo de tres dólares, Carrillo?”.

Para cerrar, afirmó que la denuncia es un intento desesperado del actor por recomponer su imagen: “La acción que busca llevar adelante es un manotazo de ahogado para limpiar su nombre y honor”.

Finalmente, remató con una frase dura sobre el pasado del actor en Estados Unidos: “Se te fue la manito con una señorita en los Estados Unidos, en donde tenías las inversiones, te vuelvo a recordar, porque no las tenés en tu país. Tuviste que irte corriendo porque te mandaste esa cagada y te apañaron. Permitíme dudar si con algún tipo de interés, porque defendés tan fervientemente un régimen inmundo, inmundo como tus opiniones”.