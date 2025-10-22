Roberto Castillo se tatuó a Cinthia Fernández y desató la polémica en las redes

Roberto Castillo se hizo un tatuaje en honor a Cinthia Fernández y desató la polémica en las redes sociales. En las últimas horas, la bailarina compartió en sus historias de Instagram una foto de su pareja en traje de baño disfrutando de las playas de Miami, donde vacacionan.

En la foto en cuestión, se lo puede ver al abogado sentado casi de perfil, en cuero, dejando al descubierto un tatuaje de un león que le ocupa casi toda la espalda. Sin embargo, lo que muy pocos se dieron cuenta en que en la cara del animal se llega a leer “Cinthia Fernández”.

Como era de esperarse, el gesto no pasó inadvertido entre los usuarios que reaccionaron con todo tipo de comentarios y ocurrencias.

“Así se hace, Castillo, mirá”, escribió uno junto a una captura del brazo de Mauro Icardi que tenía tatuada a Wanda Nara. Mientras otros, lanzaron: “¿Qué tienen en la cabeza?” y “Esos son los primeros en gorre…”.

Cabe destacar que no solo el abogado tiene el nombre de su pareja. Hace un año, a tan solo tres meses de blanquear su romance, Cinthia dejó ver que ella también lleva una inscripción que dice “Roberto” a la altura del dorsal ancho.

Cinthia Fernández mostró el exclusivo regalo que le hizo su novio Roberto Castillo para su cumpleaños

Días atrás, Cinthia Fernández celebró sus 38 años a lo grande rodeada por familiares y amigos. Además de organizar una fiesta al aire libre y compartir imágenes del evento, la modelo recibió un regalo muy especial de su pareja, Roberto Castillo.

El abogado la sorprendió con un lujoso obsequio de una reconocida marca internacional: un juego de joyas compuesto por unos aritos brillantes y una delicada cadena de oro con dije. El gesto, cargado de romanticismo, coronó una jornada en la que no faltaron los abrazos, las risas y los detalles familiares.

La celebración tuvo lugar en la casa de la mediática, que está ubicada en un exclusivo barrio privado de Escobar. Allí organizó un encuentro íntimo con sus seres más cercanos, aprovechando el clima primaveral para montar una ambientación al aire libre con sillones de mimbre, mesas bajas, alfombras persas y grandes sombrillas.

Junto a Cinthia estuvieron sus hijas —las gemelas Charis y Bella, y la pequeña Francesca—, así como también las hijas de su pareja: Olivia y Helena, fruto de su relación con Daniela Vera Fontana, y Pilar, de un vínculo anterior.

Uno de los momentos más emotivos fue el de la torta. La cumpleañera eligió un pastel “Buttercream” en tono beige, adornado con perlas, una corona y detalles dorados. Luego de soplar las velitas y pedir sus deseos, le dio un beso a su novio frente a los aplausos de todos los presentes.

Horas después, la influencer publicó en Instagram una serie de fotos y videos del festejo junto a un mensaje lleno de gratitud. “Mi cumpleaños feliz. Gracias por el regalo de este hermoso día. Agradecida del amor que me rodea, de mi familia y amigos que desactivan mi personalidad grinch de festejarlo. LOS AMO. Gracias por organizar todo @robertocastillo_ te amooooo!!”.