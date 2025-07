Finalizó abruptamente el programa de Viviana Canosa en El Trece: “El canal quería un programa y yo quería otro”

Viviana Canosa se despidió de la conducción de su programa en El Trece. Según trascendió, el ciclo televisivo seguirá con otro conductor hasta fin de julio 2025. El programa estuvo atravesado por varios escándalos en su corto tiempo al aire, lo que no hizo más de menguar los números de audiencia, los cuales nunca alcanzaron las expectativas de la gerencia de programación del canal. A continuación, los detalles de la salida.

Finalmente, Viviana Canosa renunció a El Trece: los motivos

“Ni con portazos, ni con reproches, ni con enojos, el canal quería un programa y yo quería otro. El canal quería un 80 de espectáculos y 20 de política y yo quería al revés, pasa que me enteré al aire, ese es el tema”, dijo Viviana Canosa, al explicar los motivos de su salida de El Trece.

“La vida da muchas vueltas y yo me quiero ir con mucha alegría y con mucho agradecimiento, los trapitos sucios se lavan en casa y ya está. Es un laburo, es una experiencia… Pasaron muchas cosas y quiero seguir siendo la mina plena, contenta, feliz, me gusta laburar con mucha paz y tranquilidad y las cosas no se dieron como esperamos de ambos lados”, agregó la polémica conductora.

Tiempo después señaló que su partida de Viviana en Vivo no responde al bajo rating: “Como dije el otro día, no es por el número, es que el canal quiere una cosa y yo quiero otra. Lo que pasa es que nos dimos cuenta al aire, lo que queríamos, pero tampoco es tan grave, hay cosas peores en la vida”.

Al finalizar el ciclo, la conductora le agradeció a todos los que trabajaron con ella: “Me voy muy contenta, que si hubiera sido tibia, este programa duraba 4 años, pero soy Viviana Canosa, soy intensa, y me duelen las cosas que pasan”.

“No nos pusimos de acuerdo con el canal— reiteró Canosa— pero eso no quiere decir que me vaya mal, le agradezco a Adrián, a Coco, a todos. Sabía que si terminaba hoy, iba a terminar con sonrisa y con el agradecimiento en mayúscula y si me iba el viernes capaz era otra la energía”.

NA