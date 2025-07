Viviana Canosa destruyó a Mariana Fabbiani y a su marido: “Hijo extramatrimonial”

El escándalo entre Viviana Canosa y Mariana Fabbiani continúa sumando capítulos. Todo comenzó semanas atrás, cuando la conductora de El Trece amenazó con contar secretos de la presentadora de América. Desde entonces, el conflicto entre ambas escaló de manera exponencial. Los detalles, acá.

Viviana Canosa destruyó a Mariana Fabbiani y habló de un hijo extramatrimonial

En las últimas horas, Viviana Canosa volvió a atacar a Mariana Fabbiani y tiró una bomba: se refirió a un supuesto hijo extramatrimonial de Mariano Chihade, pareja de la conductora de DDM. El escándalo se conoció en Revueltos, el programa que Canosa comparte con Jorge Rial en Carnaval.

“No quiero responderles más a estos garc… A mí ese día me trajo muchos problemas con Adrián Suar. Adrián me dijo que no les conteste. A ella le molestó un comentario que yo hice y dijo ‘no amenaces y decilo’”, comenzó filosa Canosa y dio paso a la nueva polémica que involucra al marido de Fabbiani.

“Yo lo que sugerí fue que en el canal todo el mundo decía que el marido tiene un hijo extramatrimonial”, disparó, pero se atajó rápidamente al sostener que no ella quien había dado a conocer esa versión. “No lo dije yo, pero como dijo que no amenace, yo lo digo porque creo que eso es mentira. Yo le digo a las marcas que las contratan que se fijen en estas cosas”, agregó la mediática.

Por último, Canosa disparó contra Chihade, pareja de Fabbiani, y lo tildó de “valijero” porque siempre se mantuvo cerca de los poderosos. “Antes con Mauricio, ahora con el nuevo”, denunció. También aclaró que si “quiere hablar de moral”, debería primero mirarse a sí misma y a su entorno.

Los detalles del final de Viviana Canosa en El Trece

En una nota con LAM, Damián Rojo habló sobre la finalización del programa de Viviana Canosa en El Trece y aclaró que les avisaron que finaliza el 31 de julio. “Nos queda un mes y medio… Entiendo que es un poco por número y otro por situaciones del canal. No se pusieron de acuerdo con el contenido si ir por la política o no”, comentó.

Y agregó que el ciclo tendrá una reducción en el horario en los próximos días: “Tal vez con media hora menos y menos cortes capaz suben los números y capaz se reúnen y da para seguir. Pasó un montón de veces, pero quien te dice que capaz no tengamos el boleto picado”.