ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Flor Vigna: “Viví un recontra infierno con Luciano Castro”

La influencer reveló que el actor la volvió a llamar.

Redacción

Por Redacción

Flor Vigna

Flor Vigna

Flor Vigna estuvo en el programa de Martín Cirio y volvió a hablar sobre su separación de Luciano Castro por su vínculo con Griselda Siciliani. «Envidiosa había salido por todos lados, todas mis amigas viendo y yo diciendo ‘no está tan buena’. Te da bronca, pero después te das cuenta que el problema fue el macho», se sinceró la bailarina.

Flor Vigna: «Luciano Castro está loco, ayúndenlo»

«Ella me decía ‘venite al teatro con Lucho’… Después fue buenísimo porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no iba a animar. Yo estaba haciendo de madrastra, nada que ver, tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos», agregó Flor.

En diálogo con Puro Show, Vigna continuó refiriéndose a su experiencia con Luciano Castro«Viví un recontra re infierno. Me llamó cuando estaba en España, está re loco. La pasé recontra mal. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Está loco, ayúndenlo».

«Me hicieron maldades y pasó de todo, pero si las cuento termino victimizando y dándole vuelta al chisme. Hubo malos comportamientos», sentenció la influencer.


Temas

Flor Vigna

Luciano Castro

Flor Vigna estuvo en el programa de Martín Cirio y volvió a hablar sobre su separación de Luciano Castro por su vínculo con Griselda Siciliani. "Envidiosa había salido por todos lados, todas mis amigas viendo y yo diciendo 'no está tan buena'. Te da bronca, pero después te das cuenta que el problema fue el macho", se sinceró la bailarina.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios