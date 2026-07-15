Florencia Peña habló de Nico Occhiato, la demanda a Luzu TV y reveló si volverá a trabajar con él

La actriz Florencia Peña, que en las últimas semanas quedó en el centro de la polémica tras compartir una fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi, reveló que retomó el diálogo con Nico Occhiato en medio del conflicto judicial que mantiene con el creador de Luzu TV.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la conductora aseguró que ambas partes volvieron a conversar y dejó abierta la posibilidad de una futura reconciliación laboral. Incluso, no descartó regresar a la conducción de «El Show del verano» junto a Marley.

Cómo atravesó el escándalo

En diálogo con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, Peña contó cómo vivió las semanas posteriores al conflicto mediático y reconoció que necesitó alejarse de la exposición pública.

«Estoy mucho mejor. Fue un mes donde necesité meterme para adentro, entender que bajara un poco la espuma. Necesitaba respirar un poco y cuidar a mis afectos, que también estaban golpeados por todo lo que había pasado. Necesité el silencio, algo que es raro en mí, pero era lo que necesitaba. Salí muy poco de mi casa y estuve mucho con mis hijos, mi mamá, mi hermana y mi marido», expresó.

Qué dijo sobre la demanda contra Luzu TV

A casi un mes del escándalo, la actriz confirmó que volvió a hablar con Occhiato y celebró que ambas partes hayan podido retomar el contacto.

«Sí, estamos hablando con Nico. Estoy contenta por eso porque los dos estábamos un poco dolidos de no haber podido hablar. Siempre el mejor camino es poder conversar y entender qué nos pasó a cada uno», sostuvo.

Respecto de la demanda por daños y perjuicios que inició contra Occhiato y Luzu TV, explicó que desde un principio sus abogados buscaron llegar a un acuerdo.

«Fer (Burlando) y Juan Tiberio, que es el abogado que lleva este tema, siempre intentaron que hubiera un acercamiento. Incluso los abogados tenían buena predisposición para que no llegáramos a lugares a los que ninguno quería llegar», afirmó.

La cifra millonaria de la demanda

Consultada por el monto reclamado en la demanda, Peña aseguró que desconoce el importe exacto.

«La verdad es que no lo sé. Debería averiguarlo. Lo que sí puedo decir es que tanto Fer como Juan siempre intentaron que las cosas se resolvieran de la mejor manera», explicó.

Cabe recordar que, en su momento, Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, habló públicamente de una cifra cercana a 750 millones de pesos.

Pese a ello, Peña insistió en que su prioridad siempre fue alcanzar un entendimiento con Occhiato.

«Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro. Y Nico también. Solo que no era el momento», afirmó.

¿Vuelve al streaming y qué dijo sobre Marley?

Consultada sobre un posible regreso al streaming en las próximas semanas, la actriz prefirió mantener la cautela y respondió con un escueto: «No sabemos».

Por último, también aclaró que no guarda ningún resentimiento hacia Marley, luego de que muchos cuestionaran que el conductor no la hubiera defendido públicamente durante el escándalo.

«Con Marley siempre estuvo todo bien. Él no es como yo. Estuvo muy presente conmigo. De hecho, hoy hablamos dos veces. Me llama, hablamos con Fede Hoffman y siempre estuvimos en contacto. Nunca fue un tema para mí que él no saliera públicamente a decir algo», concluyó.