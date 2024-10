Furia apuntó contra Netflix por robarle la idea para hacer «Envidiosa»: «Ojalá que me den rédito» 

Juliana «Furia» Scaglione volvió a ser repudiada luego de que acusara a la plataforma de streaming Netflix de robarle la idea para hacer la serie «Envidiosa».

Luego del éxito que significó la ficción producida por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, la ex Gran Hermano (Telefe) brindó una lista en su stream de personas que habrían hecho uso de su imagen.

Los dichos de Furia mientras realizaba el streaming

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajaa lo peor es que lo cree de verdad pic.twitter.com/47oxCWj2V1 — pepe ochoa (@pepeochoa88) October 1, 2024

«En mi caso muchos reprodujeron la palabra ‘furia’ o empecé a ver muchas modelos peladas, muchas marcas roban mi imagen para venderla. En mi caso, Netflix, este de ‘Envidiosa’ me lo re chorearon y ahora hay una serie que se llama ‘Furias’. No le pueden poner ‘Furia’ porque no pueden vender con esa palabra pero le pusieron una ‘s’ y ya está».

Según sostiene la influencer, le tendrían que ofrecer una parte de las ganancias: «Ojalá que me den rédito, la gente siempre me va a recordar porque soy Furia y ya está».

De esta manera, tras viralizarse este video, los usuarios lanzaron una serie de comentarios criticando estas declaraciones.

Los comentarios que apuntaron contra la Ex Gran Hermano

«El novel de delirio»

«La serie se está promocionando hace casi un año, Furia ni existía»

«Siento que nos está boludeand*»

«Totalmente en su multiverso»

«Necesito su autoestima»

«Alguien que la interne»

Furia también estalló en contra de algunas instituciones argentinas

Al aire de Toda (Carajo Stream), Juliana se mostró molesta por no estar invitada a los Martín Fierro 2024, y disparó: «Es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y afuera sí».

«Que tenga que sacar la Visa para ir a otro lado, a Miami a buscar un premio, por ejemplo. Y va a pasar, y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia?», se quejó. (Video: X @TronkOficial).

«Es algo ilógico, loco. ¿Qué les pasa? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así, quiero seguir confiando en que la gente es buena, y en que la gente de mier… va a desaparecer. Váyanse, hijos de pu… Y sino arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia», sentenció la ex Gran Hermano.

Cabe mencionar que recientemente, Furia contó en sus redes sociales que fue nominada en Brasil a los BreakTudo Awards: «Dos ternas. Los furiosos como mejor fandom internacionalmente, y yo ternada como super estrella de reality show».

«Ya estar nominados internacionalmente otra vez es increíble, primero fueron los @mtvmiaw y ahora los @breaktudoawards de Brasil. Tengo el fandom más grande y más hermoso. Gracias furiosos, ya estar ternados es demasiado», agregó.