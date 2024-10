Bake Off Famosos: aseguran que Karina Jelinek habría ido alcoholizada a grabar un programa.

Comenzó Bake Off Famosos en Telefe y la primera eliminada fue Karina Jelinek. La mediática no logró convencer al jurado y debió abandonar el reality muy rápidamente. En ese contexto, Yanina Latorre reveló un dato tremendo de la famosa en El Observador.

– "A Karina Jelinek le dio un ATAQUE DE PANICO porque NO pudo hacer un CUPCAKE"



– "Un PRODUCTOR me dijo que fue BORRACHA"



✅️ Betular, Damian De Santo, Maru Botana, Callejero Fino, Wanda, Iudica LO NOTARON #BakeOffFamosos pic.twitter.com/jEFiNol5HK — Yanina Latorre – Fan (@YaninaLatorreTV) October 1, 2024

Bake Off: Karina Jelinek habría ido «pasada de copas» al programa

«El otro día me contaron que tuvieron que parar la grabación porque a Jelinek le dio un ataque de pánico porque no pudo hacer un cupcake. En realidad un productor me dijo que estaba muy pasada de copas y no podía mantenerse en pie. Igual que te dé un ataque de pánico por no poder hacer un cupcake es un montón», contó Yanina Latorre.

Karina Jelinek fue la primera en colgar su delantal en el reality conducido por Wanda Nara tras no cumplir con las expectativas de los jueces Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

Pese al breve paso de la modelo por el programa de Telefe, con el carisma que la caracteriza, Jelinek se llevó el primer meme del reality cuando le hizo una insólita pregunta a su compañero Damián de Santo. “Damián, ¿cómo se prendía el horno?”, lanzó la modelo con cara de susto.

El rating de Bake Off Famosos

Bake Off Famosos volvió con nueva conducción, nuevo jurado y flamantes participantes, entre ellos músicos, periodistas, deportistas, actores e influencers. Además, marcó la vuelta a la televisión de los chefs Maru Botana y Christophe Krywonis.

Durante su inicio, Bake Off Famosos debutó con 8.6 puntos que le dejó Margarita, rápidamente escaló a 11 puntos. Cercano a la media hora, el programa subió a 12.1. Sin embargo, pasada las 10:30 el reality de Telefe tuvo un leve descenso a 11.9 pero rápidamente remontó. Finalmente, Bake Off conducido por Wanda Nara, lideró la franja con 12.6 puntos de rating.