Furia complica su lugar en la final de Gran Hermano: qué reveló el tarot

Los días de Furia en Gran Hermano podrían estar contados si no cambia su actitud, reveló el tarot.

El futuro de Furia en Gran Hermano depende de Furia, con todo lo que eso implica. El tarot reveló que Juliana puede tener los días contados si no cambia de estrategia dentro de la casa.

«Chicos, relajen con el tema de que a Furia le van a robar la final. Como dije desde el primer día , solo Furia puede hacer que Furia pierda», reveló la cuenta Tarot y Hechizos en la red social X.

«Ella ahora, debe construir una imagen mas por el lado de la comedia, estar tranquila como al principio. Soltar un poco el drama y divertir», adelantaron desde la red social, al referirse al futuro de Juliana dentro del reality.

En redes sociales estiman que Juliana, alias Furia, puede no llegar a la final de Gran Hermano si no cesa en sus ataques. Esta vez el apuntado por la participante es su exaliado Emmanuel. En las últimas horas lo insultó duramente y hasta expuso sus adicciones.

Gran Hermano: el sorpresivo anuncio de Santiago del Moro

El conductor de Gran Hermano Santiago del Moro hizo un anuncio en sus redes sociales que sacudió a los fanáticos. “Ella entra y todo puede pasar. Noche de sorpresas«, escribió en Instagram.

El conductor no dio mayores detalles, por lo que las especulaciones en las redes no se hicieron esperar. ¿Vuelve una exparticipante de esta edición? ¿alguna ex 2020 o una famosa? ¿una nueva jugadora?