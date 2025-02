Furia volvió a Gran Hermano y subió el rating de La Noche de los EX 

Juliana Furia Scaglione volvió este viernes a Gran Hermano y cambió los números de Telefe. Desde que comenzó esta edición de Gran Heramno, La Noche de los Ex, el programa conducido por Robertito Funes Uguarte, no había superado los ocho puntos de rating.

La histriónica y polémica participante de la edición 2023/24 tuvo su regreso al reality show luego de haber rescindido su contrato con el canal que emite el ciclo en julio del año pasado, razón por la cual su anuncio llamó la atención entre sus seguidores.

En su perfil de Instagram, Scaglione contó de qué se trataba esta participación: “No juego con los sentimientos de nadie, dejen de decirme eso”, dijo en un video que colgó en sus historias. “Voy a estar en La Noche de los Ex, no significa que vaya a entrar a la casa ni ninguna otra cosa”, aclaró Furia acerca de a las versiones que indicaban que volvería como jugadora. “Van todos los ex Gran Hermano y es rotativo, en esta ocasión se me dio y me toca”, agregó en la misma línea.

Cómo midió el rating de Telefe con la participación de Furia en La Noche de los Ex

La Noche de los Ex midió 8.3 puntos, mientras que The Floor 4.8, Bienvenidos a Ganar 2.1, Pasó en América 1.9 y Se siente Argentina 0.5.