Wanda Nara blanqueó su presente amoroso y aclaró versiones sobre una salida de MasterChef

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática al confirmar públicamente que está enamorada, aunque evitó dar detalles sobre su vida privada.

La conductora de MasterChef Celebrity eludió referirse al conflicto judicial con Mauro Icardi y a las decisiones vinculadas a sus hijas durante las fiestas, al remarcar que se trata de cuestiones de índole personal.

Wanda Nara confirmó que “está enamorada” y evitó referirse a Mauro Icardi

Consultada por las versiones que indicaban que habría interrumpido una grabación del reality tras conocerse novedades judiciales, Nara fue tajante al desmentirlas. Explicó que estuvo en el estudio desde temprano por compromisos laborales —entre ellos, la grabación de un comercial— y aseguró que la jornada de MasterChef Celebrity se desarrolló con total normalidad.

“Siempre hay un break, pero no es que me fui”, aclaró en diálogo con Puro Show, descartando cualquier conflicto durante el rodaje. En ese contexto, también se refirió a su presente sentimental y sostuvo que prefiere preservar la intimidad de su pareja: “Cuando estás en pareja también es un poco de respeto a la persona con la que estás”.

Sin rodeos, la conductora confirmó su situación amorosa: “Sí, estoy enamorada”. Además, adelantó que, si los tiempos lo permiten, continuará al frente de MasterChef Celebrity y se sumará a Bake Off. Por último, reveló que tiene proyectos en marcha tanto en Argentina como en Italia, que incluyen una ficción y nuevas conducciones.