Ganaron el Mundial del Alfajor y ahora cierran sus puertas: la empresa marplatense que frenó su producción 

La reconocida marca marplatense “Los T’ Puales”, premiada en 2023 por hacer el mejor alfajor de chocolate negro del mundo, anunció el cierre de sus locales y la suspensión de sus ventas mayoristas y minoristas. Atribuyen la decisión a la necesidad de “frenar y tomar perspectiva”.

La empresa marplatense “Los T’ Puales”, que en 2023 se consagró como ganadora del Campeonato Mundial del Alfajor en la categoría chocolate negro, anunció el cierre de sus locales por tiempo indefinido y la suspensión de toda actividad comercial. La noticia fue confirmada a través de un comunicado en sus redes sociales, donde la firma expresó su agradecimiento a sus clientes y dejó abierta la posibilidad de un regreso en el futuro, aunque sin una fecha establecida.

Por qué la empresa premiada por el mejor alfajor decidió frenar su producción

La decisión de la empresa fue comunicada oficialmente en sus redes sociales, donde informaron que el local ubicado en la calle Avellaneda, entre Olavarría y Güemes, cerró el sábado pasado. En tanto, el segundo punto de venta, ubicado en Avenida Libertad y Bordabehere, permanecerá abierto «un tiempo más», aunque sin una fecha clara de cierre.

Además, la firma anunció la suspensión total de la venta tanto minorista como mayorista, tanto de manera presencial como a través de su tienda online. Los únicos productos disponibles serán aquellos que aún queden en stock en algunos comercios.

En ese sentido, desde “Los T’ Puales” expresaron en sus redes: “A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido”. El mensaje, cargado de emotividad, también incluyó palabras de agradecimiento hacia sus clientes “solo tenemos palabras de agradecimiento y amor por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias”.

Cabe recordar que, en 2023, la marca alcanzó un notable reconocimiento internacional al obtener la medalla de oro en la categoría “Mejor alfajor de chocolate negro” en la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor, celebrado en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Este galardón había impulsado a la empresa a posicionarse como una de las favoritas del público y un referente del clásico dulce argentino.

Sin embargo, pese al éxito, el contexto económico y la dificultad de sostener la producción habrían sido factores determinantes en la pausa de la actividad. Aunque no se brindaron detalles concretos sobre las causas, el mensaje deja entrever un intento de reorganización interna y un posible regreso, dependiendo de cómo evolucione la situación.

Por último, la marca prometió mantener informados a sus seguidores en caso de novedades futuras, alimentando la esperanza de que “Los T’ Puales” vuelva a deleitar con sus alfajores más adelante.