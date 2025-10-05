Torta nube de remolacha: sin azúcar, sin harina y tan esponjosa como saludable
Rica en hierro, antioxidantes y proteínas, la torta nube de remolacha no solo conquista por su sabor, sino también por sus beneficios nutricionales
La repostería saludable sigue ganando terreno con recetas que combinan sabor, textura y nutrición. Una de las más novedosas es la torta nube de remolacha, un postre liviano, sin azúcar ni harina, que sorprende por su textura aireada y su intenso color natural.
A diferencia de las tortas tradicionales, esta versión utiliza remolacha cocida y procesada como base, lo que le aporta humedad, dulzor natural y una tonalidad rosada única. Además, no contiene harinas refinadas ni endulzantes artificiales, lo que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de disfrutar algo dulce.
¿Qué se necesita para hacer una torta nube de remolacha?
Para prepararla, se necesitan remolachas cocidas, huevos, cacao amargo o harina de almendras, yogur natural o ricotta, y un toque de miel o dátiles procesados para endulzar. Se mezclan todos los ingredientes hasta lograr una crema homogénea y se hornea a temperatura media durante unos 35 minutos. El resultado es una torta húmeda, suave y sorprendentemente esponjosa.
Rica en hierro, antioxidantes y proteínas, la torta nube de remolacha no solo conquista por su sabor, sino también por sus beneficios nutricionales. Es perfecta para acompañar el desayuno, la merienda o como postre liviano después de una comida.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta demuestra que comer saludable no tiene por qué ser aburrido. La torta nube de remolacha se suma a la tendencia de postres naturales y caseros que apuestan por lo simple, lo rico y lo nutritivo.
Receta paso a paso para hacer torta nube de remolacha
Ingredientes:
- 2 remolachas medianas cocidas (aprox. 200 g)
- 3 huevos
- 3 cucharadas de cacao amargo o ½ taza de harina de almendras
- 3 cucharadas de yogur natural o ricotta
- 2 cucharadas de miel o 3 dátiles procesados (endulzante natural)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Una pizca de sal
Preparación:
- Preparar la remolacha: cociná las remolachas al vapor o hervidas hasta que estén tiernas. Dejalas enfriar, pelalas y procesalas hasta obtener un puré liso.
- Batir los huevos: en un bowl, batí los tres huevos hasta que espumen.
- Integrar los ingredientes: agregá el puré de remolacha, el yogur o la ricotta, la miel (o dátiles), el cacao o harina de almendras, el polvo de hornear, la sal y la vainilla. Mezclá bien hasta lograr una textura homogénea y aireada.
- Hornear: verté la mezcla en un molde antiadherente o forrado con papel manteca. Cociná en horno medio (180 °C) durante unos 35–40 minutos, hasta que al insertar un palillo, salga limpio.
- Enfriar y servir: dejá enfriar antes de desmoldar. Podés espolvorear con cacao o acompañar con una cucharada de yogur natural o frutas frescas.
