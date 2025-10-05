ESCUCHÁ RN RADIO
Menú saludable para esta semana: combinación de carnes, pescado, huevos, legumbres y verduras 

Este plan no solo ayuda a mantener una dieta equilibrada, sino que también favorece una mejor digestión y aporta energía sostenida para enfrentar la semana.

Por Redacción

Menú semanal saludable.

Comer variado y equilibrado es clave para mantener la energía durante la semana. Con una buena planificación, es posible disfrutar de platos ricos, fáciles de preparar y llenos de nutrientes sin caer en la monotonía. Este menú semanal propone una combinación balanceada de carnes magras, pescado, huevos, legumbres y verduras, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor. 

Las carnes aportan proteínas de alta calidad y hierro; el pescado, ácidos grasos omega 3 beneficiosos para el corazón; los huevos son una fuente completa de nutrientes; las legumbres brindan fibra y energía sostenida; y las verduras, vitaminas y antioxidantes esenciales. 

Qué comer esta semana: menú saludable de lunes a domingo

A continuación, una guía práctica para organizar almuerzos y cenas nutritivas de lunes a domingo: 

  • Lunes 

 Almuerzo: Pollo a la plancha con puré de calabaza y ensalada verde. 

 Cena: Ensalada de garbanzos con tomate, huevo duro, pepino y aceite de oliva. 

  • Martes 

Almuerzo: Filet de merluza al horno con limón, acompañado de arroz integral y brócoli al vapor. 

Cena: Revuelto de zapallitos con huevo y cebolla + pan integral. 

  • Miércoles 

 Almuerzo: Carne magra (peceto o nalga) al horno con ensalada de remolacha y zanahoria. 

Cena: Omelette con espinaca, champiñones y queso bajo en grasa. 

  • Jueves 

 Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas con vegetales asados y cubos de pollo grillado. 

Cena: Sopa de verduras casera y tostadas integrales con palta. 

  • Viernes 

Almuerzo: Filet de pescado a la plancha con puré de arvejas y zanahorias glaseadas. 

Cena: Hamburguesas de lentejas con ensalada de hojas verdes y tomate. 

  • Sábado 

Almuerzo: Tarta de verduras con masa integral y huevo. 

Cena: Salteado de carne con cebolla, morrón, zucchini y arroz integral. 

  • Domingo 

Almuerzo: Pollo al horno con papas y batatas + ensalada fresca. 

Cena: Ensalada de atún con huevo, espinaca, choclo y tomate. 

Este plan no solo ayuda a mantener una dieta equilibrada, sino que también favorece una mejor digestión y aporta energía sostenida para enfrentar la semana. La clave está en variar los ingredientes y elegir siempre métodos de cocción saludables, como el horno, la plancha o el vapor. 


Temas

Alimentación saludable

Menú

Comer variado y equilibrado es clave para mantener la energía durante la semana. Con una buena planificación, es posible disfrutar de platos ricos, fáciles de preparar y llenos de nutrientes sin caer en la monotonía. Este menú semanal propone una combinación balanceada de carnes magras, pescado, huevos, legumbres y verduras, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor. 

