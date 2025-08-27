Se confirmó el regreso del actor a la televisión. Enterate acá de qué se trata el programa que conducirá, dónde se emitirá y cuándo se estrenará.

Gastón Pauls regresa a la televisión con un programa de entrevistas: ¿Cuándo se estrena?

El actor y director Gastón Pauls regresa a la televisión. Su vuelta será en América TV, donde conducirá «Ser humanos«, un programa que explora las historias de vida de personas resilientes, que han atravesado desafíos extraordinarios y han encontrado una forma de inspirar a otros.

Cada episodio lleva a conocer testimonios que dejan un mensaje profundo sobre cómo vivir mejor, aprender de las adversidades y encontrar fortaleza en los momentos más intensos.

Por el momento, no se ha confirmado la fecha de estreno del programa de Pauls. En el video de promoción, se aclara que «Ser humanos» iniciará «muy pronto«.

Vale mencionar que el actor se ha convertido en un referente de superación de adicciones. Desde que contó su historia y cómo logró salir de este problema, en los últimos años se dedica a realizar charlas a lo largo de todo el país y busca ayudar a personas que estén en esta situación.

«Ayudémoslos a que sepan qué hacer con sus emociones»: Gastón Pauls habló sobre prevención de adicciones en Neuquén

Gastón Pauls presentó su ciclo “Hablemos. Charla de Prevención de Adicciones» en Neuquén, una exposición que hace años recorre el país. La conferencia también la brindará en San Martín y Junín de los Andes.

«Yo sólo cuento lo que me pasó a mí con las drogas, pero trato de no hablar tanto de la droga en sí, sino de hablar sobre si estamos generando pibes conscientes de sus emociones«, contó el actor en la charla que dio en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo.

«Por eso más que educarlos sobre los efectos de las drogas, ayudémoslos a que sepan qué hacer con sus emociones, porque si educamos gente emocionalmente sana, es más difícil que vaya a consumir”, opinó.

El actor destacó que el encuentro representa un “espacio de diálogo y de compartir testimonios«. «Que yo pueda contar el mío, o el de una madre, o un hijo, y que puedan decir `yo también estoy en recuperación’, nos encontramos y nos hacemos bien”.

Por último, expresó que “si mi testimonio o el de otro le sirve a alguna persona para decir ‘puedo pedir ayuda’, todo esto valió la pena y tuvo sentido”.