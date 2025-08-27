Mirtha Legrand opinó sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi y luego se arrepintió de sus dichos

Mirtha Legrand opinó sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi. “En general una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican”, dijo la diva en su programa.

Mirtha Legrand se retractó tras sus dichos sobre Gimena Accardi

Pero fue más a fondo al asegurar que, para ella, la actriz estuvo mal: «Creo que está mal que haya hablado porque lo hizo quedar a él como un cornudo. Perdón, fea palabra. Pero lo siento así”.

Unos días después de esta declaración, Mirtha se arrepintió y se disculpó con la actriz. «Estoy muy arrepentida, nadie me retó, me reté yo sola», dijo a Desayuno Americano.

“Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él, es una excelente persona”, agregó La Chiqui, arrepentida por lo sucedido en su programa.

Sin embargo, no pidió perdón por sus dichos. “¿Se disculpó?”, consultó el cronista y ella respondió que no: “No, no tengo el teléfono”.