Gastón Trezeguet reveló quién ganará Gran Hermano: sorprendió al asegurar que será una mujer

La actual edición de Gran Hermano está por terminar. En ese contexto, Gastón Trezeguet, analista del reality y exparticipante del juego, dio a conocer su pronóstico y vaticinó que será una mujer la que ganará este año. Además, adelantó cómo serán los últimos días del programa.

Gastón Trezeguet reveló quién ganará Gran Hermano

«Quedan cinco adentro de la casa… Para mí, voy a decir de acá hasta el final y después los quiero escuchar a ustedes», dijo Gastón Trezeguet en Se Picó, al hablar de la esperada final de Gran Hermano.

«Lo primero que va a pasar es que mañana (por hoy miércoles) se va Selva y quedan cuatro», adelantó, luego continuó: «La cuarta, lamentablemente y contra todos, contra todos los pronósticos, sí, es Eugenia. Aunque no me guste, se va Eugenia y quedan en la final del martes Luz, Tato y Ulises».

Finalmente, Gastón aseguró que en esta oportunidad será una mujer quien se consagre en Gran Hermano. «El que se va tercero es Tatín. Y quedan en la final Ulises y Luz. ¡Y lo gana Luz! ¡Mirá como te cag… el otoño! Esto es para mí, ¿Y sabés por qué? Porque Tatito y Lucecita son del mismo grupito tridentoso que cuando llega el fandom de un grupo, después tenés que elegir mi amor. No les gusta esta verdad a los tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos», cerró el exparticipante.

Gran Hermano: este miércoles 18 de junio 2025 habrá gala de eliminación

Gran Hermano está transitando sus últimos días en la pantalla de Telefe. Solo quedan cinco participantes en el reality show y este miércoles el público despedirá a un jugador. En la gala de eliminación de esta noche todos los jugadores están nominados: Una de las novedades es que la votación será positiva. El jugador que menos votos reciba será el próximo eliminado.