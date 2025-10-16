Gimena Accardi fue tajante sobre el romance de Nico Vázquez con Dai Fernández: «Quiero creer que es de ahora» 

Gimena Accardi se expresó por primera vez desde que Nico Vázquez, su expareja, confirmó públicamente su romance con Dai Fernández.

La actriz reconoció en SQP (América TV) que no resulta sencillo enfrentar esta nueva etapa: después de haber compartido 18 años de vida y proyectos juntos, ver a su ex con otra persona puede resultar emocionalmente desafiante. Pero en sus declaraciones, Accardi mostró sinceridad, madurez y que sobre todo, le desea lo mejor a su ex.

Qué dijo Gimena Accardi sobre la relación de Nico Vázquez con Dai Fernández

Tras ser consultada por Yanina Latorre sobre cómo atraviesa este momento tras la confirmación del romance de su expareja, fue sincera: «Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él».

«Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención, se que te podes enamorar», reconoció la buena química y la amistad previa que existía entre ambos en el plano laboral pero también fuera de ello, pudo llevar a esta situación que viven actualmente.

Respecto al momento exacto en que comenzó el romance, la actriz se mostró honesta: «Jamás sospeché, se que es de ahora. Bah, quiero creer que es de ahora».

«Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto», concluyó Gimena la entrevista.

Cuándo habría comenzado la historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández

A casi dos meses de sus escandalosas separaciones, los protagonistas de “Rocky” Nico Vázquez y Dai Fernández habrían apostado por el amor.

Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda que una persona cercana al actor le contó sobre el reciente vínculo que nació entre este y la coprotagonista: “El riñón de la vida de Nico Vázquez me contó, me jura y me perjura que el vínculo no venía de antes, que hará 15 días que hay algo bastante fuerte entre Nico Vázquez y Dai. Parece ser que esta mujer, de verdad, se convirtió en su momento en su mejor amiga. Él estuvo muy roto”.

Según explicó la conductora, Dai habría sido un pilar importante en la recuperación de Vázquez, tras su dolorosa separación de Gimena Accardi: “No sé si se acuerdan, pero este Nico no es el mismo que vimos hace un mes o dos cuando fue la separación. Tuvo un año muy malo porque él quería recomponer la pareja y la que no quería recomponer la pareja era Gimena. Diferencia de tiempos. Después aceleró la hipotética infidelidad que se enteró”.

Y agregó sobre las sospechas que el mundo teatral tiene sobre Fernández y Vázquez: “Dicen que en el teatro todo el mundo desconfiaba o creía que pasaba algo porque pasaban muchas horas en el camarín encerrados. Ella lo consolaba y lo contuvo muchísimo”.