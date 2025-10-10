Cuándo habría comenzado la historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández

A casi dos meses de sus escandalosas separaciones, los protagonistas de “Rocky” Nico Vázquez y Dai Fernández habrían apostado por el amor.

Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda que una persona cercana al actor le contó sobre el reciente vínculo que nació entre este y la coprotagonista: “El riñón de la vida de Nico Vázquez me contó, me jura y me perjura que el vínculo no venía de antes, que hará 15 días que hay algo bastante fuerte entre Nico Vázquez y Dai. Parece ser que esta mujer, de verdad, se convirtió en su momento en su mejor amiga. Él estuvo muy roto”.

Nico Vázquez y Dai Fernández, estarían juntos

Según explicó la conductora, Dai habría sido un pilar importante en la recuperación de Vázquez, tras su dolorosa separación de Gimena Accardi: “No sé si se acuerdan, pero este Nico no es el mismo que vimos hace un mes o dos cuando fue la separación. Tuvo un año muy malo porque él quería recomponer la pareja y la que no quería recomponer la pareja era Gimena. Diferencia de tiempos. Después aceleró la hipotética infidelidad que se enteró”.

Y agregó sobre las sospechas que el mundo teatral tiene sobre Fernández y Vázquez: “Dicen que en el teatro todo el mundo desconfiaba o creía que pasaba algo porque pasaban muchas horas en el camarín encerrados. Ella lo consolaba y lo contuvo muchísimo”.

El actor vivió una etapa oscura tras su separación de Accardi y el escándalo de la infidelidad: “Hace poco él cuenta, está con mucha terapia, y en un momento el terapeuta le empezó a recomendar que salga y conozca gente, porque quedó muy amigo con Gimena y no es sano”.

Aparentemente, el vínculo de amistad que formaron creció al punto que Nicolás habría visto a su amiga con otros ojos: “Parece que con los amigos hablando se dio cuenta de que no tenía ganas de salir de joda y conocer minitas, que la mina era Dai”.