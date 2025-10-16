Los increíbles beneficios de tomar agua con los ojos cerrados: “amplificador natural de la energía mental” 

En los últimos meses, el llamado “método del vaso de agua”, creado por José Silva, volvió a circular con fuerza en redes sociales. Su premisa combina principios de relajación mental, neuroprogramación y visualización consciente para atraer soluciones a los problemas cotidianos, especialmente económicos.

Según Silva, el agua no es solo un líquido: es un “conductor psicotrónico”, capaz de amplificar la energía mental y la intención. Cuando se utiliza con un propósito claro, puede influir en la mente subconsciente y ayudar a manifestar cambios reales en la vida diaria.

Cómo se practica el método, paso a paso

La técnica, que dura apenas unos minutos, se realiza antes de dormir y al despertar:

Antes de dormir, llenar un vaso con agua.

Cerrar los ojos, mirar ligeramente hacia arriba (para inducir ondas cerebrales alfa) y beber la mitad del vaso, repitiendo mentalmente:

“Esto es todo lo que necesito para resolver mi problema financiero.”

Dejar el vaso junto a la cama durante la noche.

Al despertar, beber la otra mitad del agua diciendo:

“Esto es todo lo que tengo que hacer para encontrar la solución perfecta.”

Silva sostenía que durante estos momentos el cerebro está más receptivo y que la energía mental proyectada hacia el agua queda “impregnada” con la intención. Al beberla, el subconsciente asimila esa información y comienza a actuar en consecuencia.

“Nada cambia afuera… todo cambia dentro”

El autor del método afirmaba que el cerebro no distingue entre lo real y lo vívidamente imaginado, por lo que al programar una intención clara —como saldar deudas o atraer nuevas oportunidades— la mente construye una realidad interior que luego se refleja en el mundo exterior.

Para Silva, el proceso no es mágico, sino una forma de neuroprogramación consciente: una práctica que busca alinear pensamiento, emoción y acción para generar resultados concretos.

Un ritual simple con enfoque mental

El método del vaso de agua se recomienda realizar durante 30 días consecutivos, especialmente para quienes buscan resolver un conflicto o lograr claridad mental ante una situación difícil.

Más allá de las creencias personales, psicólogos y neurocientíficos actuales reconocen que los rituales de enfoque e intención pueden tener efectos positivos sobre la concentración y la reducción del estrés, al inducir un estado de calma mental similar al de la meditación.