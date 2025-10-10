Qué dijo Dai Fernández sobre su supuesto romance con Nico Vázquez

Los rumores de un supuesto romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández vuelven a tomar fuerza desde la reciente separación de la actriz del pasado mes de agosto, tras estar siete años en relación con el actor Gonzalo Gerber. Según trascendió, los protagonistas de Rocky habrían decidido apostar por el amor entre ellos hace ya unos días.

Dai Fernández habló de los rumores con Nico Vázquez y fue contundente: “No hay nada que blanquear”

Sin embargo, la actriz desmintió las versiones que comenzaron a circular en los últimos días y pidió a la prensa que “no metan mugre donde no la hay”.

“No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar”, ratificó en diálogo con LAM.

Sobre como vivió los rumores y su reciente separación, contó: “Bien. Manteniendo la calma, o intentando mantener la calma. Poniendo el foco en lo que más me importa y me hace bien que es el teatro”.

A su vez, destacó a quienes tiene a su lado: “Me apoyan mis amigos, mi familia, compañeros. Todos me quieren, me sostienen y me bancan”.

La actriz reveló que se enteró de su supuesto vínculo con Vázquez a través de sus amistades: “Mamá me mandó (mensajes) y mis amigas, obviamente. Pero nada, es parte de esto. No hay nada que salir a blanquear”.

Por último, dejó la puerta abierta a un futuro romance: “Y si en algún momento hay algo, por supuesto que se van a enterar”