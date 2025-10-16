Nico Occhiato reveló cómo fue la final de La Voz Argentina: “Actuaron que ganaron”

En su programa Nadie Dice Nada, de Luzu TV, el conductor Nico Occhiato contó detalles inéditos sobre cómo se grabó la final de La Voz Argentina 2025, que coronó a Nicolás Beringer, del Team Luck Ra, como la mejor voz del país.

Durante la charla con sus compañeros, Occhiato sorprendió al revelar que la definición no fue en vivo, sino que se grabaron cuatro versiones diferentes del final, una por cada participante finalista.

Final de La Voz Argentina: Nico Occhiato contó cómo se grabó la final

“Todos actuaron que ganaron”, contó entre risas el conductor, al explicar que cada finalista tuvo que interpretar la escena de su triunfo frente a las cámaras, para que luego el canal emitiera la versión correcta una vez que se conocieran los resultados reales de la votación del público.

Según detalló, la producción grabó el programa hasta el corte previo al anuncio del ganador, y después se filmaron cuatro desenlaces distintos:

“En uno gana Alan Lez, en otro Eugenia, en otro Milagros y en otro Nico Beringer. Cuando llega la escribana con el resultado real, el canal pone el tape correspondiente”, explicó Occhiato.

Además, el conductor reconoció que el formato grabado le quitó algo de emoción al cierre:

“Eso hace que la final pierda un poco de emoción, porque una final en vivo tiene otro clima. De hecho, no hubo papelitos ni festejo grande porque había que limpiar el escenario entre toma y toma”, contó.

Pese a las particularidades de la grabación, la última edición de La Voz Argentina fue un éxito en audiencia y consolidó a Nicolás Beringer como una de las nuevas revelaciones musicales del país.

Quién es el subcampeón de La Voz Argentina que consiguió el trabajo de sus sueños: “Felicidad absoluta”

El subcampeón del certamen también está viviendo un gran momento profesional. Alan Lez, quien formó parte del Team Lali, sorprendió a sus seguidores al anunciar que consiguió el trabajo de sus sueños apenas horas después de la gran final. Los detalles en esta nota.

“Ahora sí: les anuncio que el 1° de noviembre estoy tocando en la Marcha del Orgullo. La felicidad es absoluta”, escribió el artista, acompañando el mensaje con emojis. La confirmación generó una ola de reacciones positivas entre los usuarios.

El anuncio llega en un momento clave para Alan Lez, que durante su paso por La Voz Argentina se destacó por su estilo personal, su potencia vocal y su carisma sobre el escenario. Su presencia en la Marcha del Orgullo marca un nuevo paso en su carrera, ahora con una creciente base de fans que lo sigue en cada presentación.

Pero las buenas noticias no terminaron allí. En otra publicación, el subcampeón del reality musical adelantó que se presentará con su show solista. “Y nos vemos este jueves en Nómade y sábado en La Plata, ambos shows con entradas agotadas”, comentó con entusiasmo. Además, reveló que se encuentra en plena preparación de sus próximos recitales: “Hoy ensayamos y va a estar muy lindo. La manija”.

Finalmente, Alan Lez interactuó con sus seguidores y abrió la puerta a futuras giras: “¿A qué provincia les gustaría un show? Para ver qué tanto podría organizar”, escribió, dejando en claro que su proyección artística no se detiene.