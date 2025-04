Guerra inesperada de conductoras en Canal 9: Karin Cohen contra Flor de la V y Carmen Barbieri

Canal 9 enfrenta una guerra inesperada de conductoras, ya que todavía no definió sus tardes y pretende tener a Carmen Barbieri en la conducción de un nuevo magazine. Pero la artista aún no firmó su contrato y no está nada definido, mientras que Karin Cohen se mantiene en su actividad. Los detalles de la batalla televisiva.

Guerra de conductoras en Canal 9: por qué Carmen Barbieri choca con Karin Cohen

El sitio Noticias Argentinas señaló que en el programa «Los Profesionales«, Florencia de la V le dio la bienvenida al canal a Carmen Barbieri, dejando muy incómoda a Karin Cohen, que aún está haciendo su programa «Todas las Tardes«.

“Lo importante es que Carmen Barbieri firmó con Canal 9, así que le damos la bienvenida. Un aplauso para Carmen Barbieri, felicidades”, dijo Flor de la V, en los últimos minutos de su programa el pasado viernes.

Después venía Karin Cohen y a ella es la conductora a la que van a reemplazar y donde supuestamente Carmen Barbieri va a ser la sucesora. “¡Estamos acá! ¡Todavía estamos acá! Bueno, todavía estamos acá”, remarcó la periodista al iniciar su programa.

Guerra de conductoras en Canal 9: Crisis de llanto de Karin Cohen, tras el anuncio de Flor de la V

Horas después, según informaron en C5N, Karin Cohen se puso a llorar por la situación que vivió en el canal y tuvo que hablar con las autoridades. “Flor de la V está dándole la bienvenida a quien me va a reemplazar, ¿por qué yo tengo que aguantarme todo este tipo de cosas?”, habría dicho Karin.

Las autoridades de la señal habrían hablado con Flor de la V para aclararle que no podía confirmar algo que aún no está cerrado. Por el momento, el programa de Karin Cohen tiene previsto continuar hasta finales de abril 2025.

Lo cierto es que Carmen Barbieri tiene varias propuestas laborales ya que también la estarían buscando de la TV Pública y América, pero aún no definió su futuro en la televisión.

Con información de Noticias Argentinas.-